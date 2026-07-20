Navarra vibra con el triunfo de la selección española en la final contra Argentina

Cientos de personas festejaron la pasada medianoche en la plaza del Castillo de Pamplona el triunfo de la selección española de fútbol que dirige Luis de la Fuente en el Mundial tras vencer a Argentina por un gol a cero. Un partido que han seguido millones de espectadores de todo el mundo, también en Navarra, en domicilios, bares, sociedades e incluso en la calle a través de pantallas gigantes, como las instaladas, además de en la capital navarra, en Tudela, Estella, Corella, Sarriguren y Cortes, entre otras localidades de la comunidad foral. El buen ambiente que se vivió en estos lugares contrastó con la actitud de una veintena de radicales que agredieron a personas que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar. Tiraron sillas y mesas de la terraza contra los espectadores, además de propinarles puñetazos y algunos portaban barras metálicas. Varios de los agredidos han tenido que acudir al hospital por las heridas que han sufrido.