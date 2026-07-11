Detenido el 'joker de Pamplona' tras grabar el encierro y tocar a los toros: esta es la sanción a la que se enfrenta

El quinto encierro de los Sanfermines, protagonizado por la ganadería de José Escolar Gil, ha sido "peligrosísimo", ya que ha dejado 14 heridos -uno de ellos por una cornada en la cara- y estaba abarrotado de gente. Si bien, quien se ha llevado todas las miradas ha sido, de nuevo, el 'joker de Pamplona'.

Este corredor, perfectamente vestido con el característico pelo verde del antagonista de Batman, la cara pintada de blanco y la típica sonrisa de dientes dorados, apareció por primera vez en el encierro del 7 de julio. Su estética no pasó desapercibida y apareció de nuevo en el tercer encierro. Hoy, en el quinto, ha sido detenido por grabar el encierro y tocar a los animales, algo prohibido.

Una cuantiosa sanción

Es por ello que la Policía Municipal de Pamplona le ha detenido al acabar el encierro, y su imagen esposado se ha hecho viral en redes. Ahora se enfrenta a dos posibles sanciones: por un lado, la de tocar a los animales y, por otro, la del uso de móviles, cámaras o cualquier otro sistema de grabación.

Las multas económicas por incumplir estas faltas, calificadas como graves en la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, están sujetas a una sanción que puede oscilar entre los 600 y los 6.000 euros. La propia Ordenanza del Encierro, además, señala en su artículo 11 que está "taxativamente prohibido y será objeto de denuncia" el uso de estos aparatos.

Quién es el joker de Pamplona

La identidad del joker salió a la luz ya que él mismo subió a sus redes sociales un vídeo caracterizado como tal. Se trata de Lacey Mrzena, un estadounidense procedente de Chicago, conocido en redes sociales como Straightdroplace y que participa por primera vez en los sanfermines.

El joven, que se define a sí mismo como un "atlético" corredor, ha explicado en un vídeo que se disfraza así por motivos "religiosos y culturales" y ha evitado desvelar su edad. Ahora habrá que ver si le permiten participar en los que quedan o tendrá que ver los toros desde la barrera.

La Policía requisa 54 gafas inteligentes para grabar los encierros

La Policía Municipal de Pamplona ha retirado en los cinco primeros encierros de los Sanfermines 2026 un total de 54 gafas inteligentes a otros tantos corredores, al ser un elemento utilizado para grabar desde dentro de la carrera, una práctica prohibida por la normativa.

Lo han señalado a EFE desde la Policía Municipal de Pamplona, que explican que la de grabar la propia participación en el encierro es una práctica en auge, tanto con los teléfonos móviles como -especialmente este año, ya que no consta ninguna denuncia en 2025- con gafas inteligentes, que atribuyen al aumento de la participación en redes sociales de la ciudadanía.