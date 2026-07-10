Nueve heridos por contusiones en el cuarto y largo encierro de San Fermín

Las calles de Pamplona han albergado este viernes 10 de julio el cuarto encierro de las fiestas de San Fermín, protagonizado por los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez.

En su segundo año en la capital navarra tras su debut en la edición de 2025, han firmado una carrera rápida y muy peligrosa que ha parado el cronómetro en los 2 minutos y 32 segundos.

Este registro convierte a la carrera de hoy en la más duradera de lo que va de fiesta, debido a que un astado se quedó rezagado en los metros finales del tramo de Telefónica.

A diferencia de las jornadas previas en las que los cabestros lideraban la manada, un veloz toro negro tomó la delantera nada más salir de los corrales de Santo Domingo.

La manada se ha estirado rápidamente a gran velocidad y los astados han adelantado a los bueyes, guiando el recorrido por el centro de la calzada. El momento de máxima tensión se ha vivido en la famosa curva de la Estafeta, donde los animales chocaron fuertemente contra la valla de madera, arrollando y aplastando prácticamente a varios de los mozos allí congregados.

A partir de ese aparatoso impacto contra el vallado, la carrera se ha fracturado por completo en dos grupos bien definidos, con dos toros adelantados junto a un cabestro y el resto de la manada por detrás.

Tras descolgarse el astado rezagado en Telefónica, los dobladores han tenido que emplearse a fondo en el coso para conseguir introducirlo con éxito en los corrales de la Plaza de Toros.

Sin heridos por cornada

Pese a las numerosas caídas sufridas por los corredores y a los momentos complicados vividos en el tramo final, el balance sanitario definitivo no registra ninguna cornada, confirmándose únicamente varios heridos con diversas contusiones.

Para esta cita, la divisa de Tarifa trasladó ocho ejemplares de entre 565 y 595 kilos con capas negras, coloradas y castañas, de los cuales seis han participado en la carrera.

Los nombres de los astados elegidos para este cuarto encierro han sido "Asustado", de 565 kilos; "Gavilán", de 595 kilos; "Naranjero", de 570 kilos; "Asturiano", de 575 kilos; "Billetero", de 590 kilos; "Juncoso", de 590 kilos; "Gavilán", de 570 kilos; y "Gruñón", de 590 kilos.

Por otro lado, estos toros serán lidiados en la Monumental Pamplonesa a las 18:30 por los diestros Borja Jiménez, Pablo Aguado y Morante de la Puebla, quien genera una gran expectación entre los aficionados tras su reciente retirada y vuelta a los ruedos.