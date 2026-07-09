Varios heridos en el accidentado tercer encierro de la ganadería Victoriano del Río

El asfalto pamplonés ha vuelto a ser protagonista con el tercer encierro de San Fermín. La prestigiosa ganadería de Victoriano del Río ha impuesto su ley en las calles en una jornada marcada por la enorme afluencia de corredores.

Con un tiempo fugaz de 2 minutos y 23 segundos, comenzando puntual a las 08:00 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo, los astados han demostrado su habitual bravura en un recorrido muy concurrido.

El comportamiento de la manada ha sido cambiante e irregular. Durante los primeros tramos, los toros han avanzado de forma sólida y prácticamente unidos, dejando estampas de los animales fuertemente apiñados mientras se abrían paso entre la marea de mozos, registrándose las primeras caídas a ambos extremos en Santo Domingo y con la manada pasando por encima de dos mozos caídos en la plaza del Ayuntamiento.

Sin embargo, a medida que la carrera devoraba los metros, el grupo ha comenzado a estirarse, cambiando la fisonomía del encierro, llegando a partirse en dos en la subida por Estafeta, donde varios mozos han sido golpeados, atropellados y uno de ellos ha quedado atrapado entre cuatro reses, logrando escapar tras un pequeño traspié de los animales.

Más de una decena de heridos

La calle Mercaderes ha sido el punto de mayor peligro. Se ha producido una aparatosa caída de corredores que han tropezado entre ellos formando un montón en la curva, sobre los cuales algún astado ha pasado rápidamente saltando por encima sin llegar a arremeter contra ellos, elevando la tensión de la mañana.

La adrenalina se ha mantenido hasta el último suspiro, culminando con una entrada al callejón en la que la manada ha llegado partida tras reproducirse las caídas y formarse un pequeño montón en el acceso al coso, exigiendo la máxima destreza de los mozos en el embudo final.

El rápido encierro ha concluido con un balance sanitario de mas de una decena de atenciones médicas realizadas por los servicios de emergencias y varios traslados hospitalarios, la mayoría de ellos provocados por caídas, destacando un herido de nacionalidad estadounidense por asta de toro en un brazo registrado en el tenso tramo de Telefónica.

Por otro lado, la Plaza de Toros de Pamplona abrirá sus puertas este jueves 9 de julio, a partir de las 18:30 horas, para recibir a los diestros Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.

Los tres toreros se enfrentarán a un encierro de Victoriano del Río y Toros de Cortés, una de las divisas más esperadas por los aficionados durante la Feria del Toro.