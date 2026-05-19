"La suerte también sangra" es el nuevo disco de El Desván

El trabajo (cuya producción, grabación y mezcla han puesto en manos de Javi San Martín, de Sonido XXI y en Cube Studio) marca un salto cualitativo en la trayectoria del grupo y muestra a la banda en su versión más contundente hasta la fecha.

La producción de San Martín refuerza la identidad de un álbum que combina la esencia melódica del grupo con un sonido más afilado y moderno. Conserva la influencia del rock urbano característico y, al mismo tiempo, expande el registro habitual de la banda.

La publicación de “La suerte también sangra” en marzo de 2026, vino acompañada de una gira estatal que arrancó en Logroño el 14 de marzo de 2026, bajo el título “Volver nunca fue tan caro” y que el próximo viernes 22 de mayo hace su parada en la Sala Indara, de Pamplona.

El Desván vivió en 2019 uno de los hitos más relevantes de su carrera al abrir catorce shows de la gira “El Azogue“ de Marea, lo que les dio una proyección nacional que les permitió consolidar un público fiel y ampliar sus fronteras. La pandemia frustró los planes que por aquél entonces tenía la banda de iniciar una gira propia y esto, unido a los posteriores cambios internos de la formación, retrasaron la publicación de este nuevo material tan esperado.

Ahora, con una formación estable integrada por Gabri Gainza (voz y guitarra), Carlos Martín (guitarra), Dani Cifuentes (bajo) y Ander Orduna (batería), la banda vuelve más fuerte que nunca.