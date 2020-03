Coronavirus | El Gobierno de Navarra cierra los colegios y refuerza el 112

El Gobierno de Navarra va a introducir nuevas medidas restrictivas por el avance del coronavirus. Se suspenderá durante dos semanas, con opción a prórroga, actividad docente presencial en todos los niveles educativos, así como la actividad formativa (Formación Profesional para el empleo a autónomos, emprendedores y entidades de economía social) presencial en todas las entidades públicas o privadas que impartan y restringir las actividades colectivas.

Asimismo, el Ejecutivo foral va a reforzar el 112, al tiempo que recuerda que el teléfono de atención para consultas es el 948 290 290, además, no descarta la incorporación de profesionales sanitarios de jubilaciones recientes. La jefa del Ejecutivo ha señalado que "es muy importante el uso responsable y racional de este servicio y todos los servicios públicos esenciales tanto sanitarios como de emergencias para evitar ralentizaciones y saturaciones innecesarias".

Recomendaciones

De igual manera, se recomienda a las empresas que, se pide la reducción de eventos y reuniones sociales al mínimo posible. Así como se aconseja que las personas mayores, pluripatológicas o con enfermedad crónica no salgan de casa.

La presidenta, María Chivite, apela a "la responsabilidad de la ciudadanía para ser exquisitos en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones del Gobierno". "Debemos actuar con enorme responsabilidad y siendo conscientes de que la salud pública nos compete a cada uno de los navarros. Todos somos responsables y podemos tomar decisiones para frenar la propagación del virus", señala.

En las medidas del ámbito económico y fiscal, se van a llevar a cabo reuniones con los agentes económicos y sociales para que las medidas que se tomen de impacto económico sean acertadas y eficaces. El próximo miércoles en principio será cuando se adopten medidas en el ámbito económico.

Sobre el cierre de comercios decretado en Italia, Chivite se muestra tajante: "No estamos planteándonos esas medidas en estos momentos. Las medidas hay que tomarlas en el momento oportuno y adaptarlas a la situación en la que estamos, en coordinación con el Ministerio y siguiendo el criterio técnico y sanitario. Cuando estemos en otro momento a lo mejor hay que tomar otro tipo de decisiones, ahora no nos estamos planteándonos eso, espero que no tengamos que llegar a plantearnos otras cuestiones más restrictivas, pero no se descartan en ningún caso”.

