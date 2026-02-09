El Pozo Alimentación fija su estrategia para 2026 con la innovación y el refuerzo de marca como ejes clave

El Pozo Alimentación ha dado a conocer su Plan de Mercado 2026, el documento estratégico que marcará las líneas de actuación de la compañía durante el próximo ejercicio. La presentación se ha celebrado en sus instalaciones y ha reunido a directivos, equipos internos, colaboradores y representantes del ámbito deportivo y cultural.

La estrategia para 2026 se apoya en cuatro grandes pilares -innovación, marca, competitividad y diversificación-, con el objetivo de consolidar el liderazgo de la compañía en el sector de la alimentación. La hoja de ruta contempla el desarrollo de productos alineados con criterios de salud, bienestar, conveniencia y placer, adaptados a las nuevas demandas del consumidor.

Bajo el lema Planeta Ilusión, las distintas enseñas del grupo apuestan por ofrecer un mayor valor nutricional y por reforzar la relación de confianza con los hogares españoles, donde la marca se mantiene como una de las más presentes del mercado por décimo año consecutivo.

El plan también refuerza la comunicación del valor de los productos y la conexión emocional con el consumidor, apoyándose en prescriptores y embajadores de primer nivel como Carlos Alcaraz, Pedro Acosta o el Equipo Paralímpico Español, así como en figuras del ámbito audiovisual como José Coronado.

En paralelo, El Pozo Alimentación mantendrá una fuerte presencia en el deporte a través de grandes patrocinios, entre ellos la Selección Española de Fútbol -masculina y femenina-, clubes de baloncesto y competiciones de pádel, además de campañas publicitarias en medios tradicionales, entornos digitales y acciones específicas en el punto de venta.

Con este Plan de Mercado 2026, la compañía busca impulsar su crecimiento y seguir consolidándose como una de las marcas de referencia de la alimentación en España.