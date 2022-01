"Me pusieron a contar tapas de alcantarilla durante un año para humillarme"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha anulado la amortización de la plaza de ingeniero técnico de Medio Ambiente que el Ayuntamiento de San Javier aprobó en 2016.

El juez considera que existió desviación de poder a la hora de adoptarse esa decisión desde la Concejalía de Medio Ambiente, entonces dirigida por Antonio Luengo, actual consejero de Agricultura del Gobierno Regional.

El juez ha declarado nulo el cese y ordena que el ingeniero técnico sea reincorporado a la plantilla. El Consistorio de San Javier ya ha recurrido la resolución judicial.

El ingeniero, Salvador Navarro, ha relatado a Onda Cero que todo comenzó cuando decidió trasladar a Fiscalía el incumplimiento de la normativa de vertidos de una instalación que "se comprobó por analíticas estaba vertiendo cromo hexavalente a la red de alcantarillado y es un producto altamente cancerígeno. No lo denuncié. Me limité a trasladar la documentación a la Fiscalía al considerar que se podía estar cometiendo un delito". “Me abrieron un expediente disciplinario por grave falta de respeto al alcalde por no informarle previamente lo que está fuera de lugar. Lo hicieron para coaccionarme”.

Luego hice un informe negativo a la instalación de una planta de residuos “y la empresa pidió mi recusación”. “Hasta en dos ocasiones me pidió Antonio Luengo que aceptase la recusación para evitar problemas y me negué por dos veces”. Al mismo tiempo dice que realizó una serie de inspecciones a "locales amigos y eso sentó muy mal. En San Javier hay empresas que mandan mucho".

Salvador Navarro ha explicado cómo sufrió un ataque de pánico dentro del despacho del entonces concejal Antonio Luengo por lo que tuvo que pedir la baja laboral. “Al regresar me pusieron a contar tapas de alcantarilla y así me tuvieron durante un año para humillarme como ratificaron dos testigos en el juicio a los que consideró héroes por atreverse a declarar ya que muchos me dijeron que no por cobardía y miedo”.

El ingeniero relata que le decían desde alcaldía que iba en contra de los intereses económicos del municipio.

Por último, Salvador Navarro lamenta que el Ayuntamiento de San Javier carezca de un ingeniero de medio ambiente con todo lo que está pasando con el Mar Menor. “Se les llena la boca, pero el Mar Menor les importa un pimiento. Solo les importa mantener su cuota de poder para seguir viviendo de la política porque nunca han trabajado levantando la persiana”.

Navarro, que no se arrepiente y asegura que volverá a actuar de la misma manera, anima a los funcionarios a denunciar cuando vean que se está cometiendo un ilegalidad o irregularidad.

Salvador Navarro es profesor de la UPCT y tiene siete titulaciones universitarias.