El nuevo impuesto europeo al carbono amenaza con encarecer aún más la vivienda nueva

El precio de la vivienda seguirá bajo una fuerte tensión en la Región de Murcia y en el conjunto del país tras la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del nuevo impuesto europeo al carbono de mercancías importadas (CBAM). Así lo advierte la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM), que alerta de que este gravamen añade un nuevo factor de encarecimiento en un mercado ya marcado por la escasez de oferta, el aumento de los costes y una elevada carga fiscal.

En una entrevista en Onda Cero Región de Murcia, María Luisa Lucas, secretaria general de la patronal, explica que la nueva tasa europea grava las emisiones de CO₂ asociadas a la producción de materiales esenciales para la construcción, como el cemento, el acero o el hierro. "Si una materia prima tan vital incrementa su precio, el sobrecoste se va trasladando a toda la cadena y, al final, quien lo asume son las familias", ha seálado.

Desde FRECOM recuerdan que este impacto se produce en un contexto especialmente delicado: cerca del 30% del precio final de una vivienda ya corresponde a impuestos y cargas administrativas. "Cuanto más cuesta producir una vivienda, mayor será su precio final. Y ahora mismo el margen para absorber esos costes es prácticamente inexistente" ha, subrayado Lucas.

A esta situación se suma la inseguridad jurídica con la que se está aplicando el nuevo impuesto. Para calcular el CO₂ emitido por cada fábrica es obligatoria la intervención de entidades certificadoras oficiales que, sin embargo, no estarán operativas hasta el segundo semestre del año. Mientras tanto, las empresas trabajan con estimaciones sin validez jurídica,lo que impide fijar precios cerrados y genera una fuerte tensión en el mercado. "Se está vendiendo un material sin saber realmente cuál será su coste definitivo2, advierte la secretaria general de FRECOM.

Esta incertidumbre complica la planificación de obras y la elaboración de presupuestos, tanto para proveedores como para constructores y promotores. Según la patronal, cuando no hay seguridad, el mercado se protege y los precios tienden a tensarse aún más, alimentando una nueva espiral inflacionista en la vivienda.

Lucas descarta además una moderación de precios en el corto y medio plazo, "no se prevé estabilidad; al contrario, la previsión es que el precio de la vivienda siga creciendo por un problema claro de oferta y demanda”, apunta, diferenciando este escenario del vivido en 2008. "Ahora falta vivienda y no se está habilitando suelo suficiente para responder a lo que la sociedad demanda".

Desde FRECOM reclaman a las administraciones públicas medidas más contundentes y una revisión de la elevada carga fiscal que soporta la vivienda. "Es un problema estructural y de primer nivel en España. El peso no puede seguir recayendo solo en el ciudadano y en las empresas", concluye la secretaria general de FRECOM M. Luisa Lucas, insistiendo en la necesidad de una mayor colaboración público-privada y de políticas eficaces, especialmente dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.