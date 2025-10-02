ANIVERSARIO

Portavoz cumple 30 años: de Murcia al mapa nacional de la publicidad

Fundada en 1995 por Carlos Recio y Fernando Caride, la firma celebra tres décadas con más de 1.500 clientes, más de 80 premios y proyectos para marcas e instituciones de referencia.

Julián Vigara

Murcia |

Carlos Recio, director general de Portavoz

Treinta años en publicidad son toda una hazaña. Sobrevivir a tres vidas digitales, dos crisis y un aluvión de algoritmos no es tarea fácil. Pero la agencia murciana Portavoz lo ha conseguido, y lo celebra con la misma pasión con la que empezó: afinando marcas para que se escuchen entre tanto ruido.

En una entrevista especial en el programa Más de uno Murcia, el director general de Portavoz, Carlos Recio, repasó los momentos clave de estas tres décadas de creatividad, innovación y adaptación constante.

“Empezamos antes de que existiera el correo electrónico. Recuerdo cuando conectamos el primer ordenador a internet: toda la agencia se reunió para ver qué era aquello”, compartió Recio con nostalgia.

Durante la conversación, Recio destacó tres campañas que marcaron la evolución de la agencia: Grand Ford, Frutas el dulze, y la colaboración de CajaMurcia, especialmente la campaña de Intervía, que supuso un punto de inflexión.

Lo más difícil fue convencer a alguien de que creyera en ti cuando tenías 24 años

Carlos Recio, también sobre el papel de la radio en la publicidad actual. El director general de Portavoz, subrayó cómo los formatos han evolucionado: "hoy haces radio que luego se convierte en podcast, en contenido que se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Las marcas deben aprovechar esas nuevas oportunidades", ha concluido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer