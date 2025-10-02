Portavoz cumple 30 años: de Murcia al mapa nacional de la publicidad

Treinta años en publicidad son toda una hazaña. Sobrevivir a tres vidas digitales, dos crisis y un aluvión de algoritmos no es tarea fácil. Pero la agencia murciana Portavoz lo ha conseguido, y lo celebra con la misma pasión con la que empezó: afinando marcas para que se escuchen entre tanto ruido.

En una entrevista especial en el programa Más de uno Murcia, el director general de Portavoz, Carlos Recio, repasó los momentos clave de estas tres décadas de creatividad, innovación y adaptación constante.

“Empezamos antes de que existiera el correo electrónico. Recuerdo cuando conectamos el primer ordenador a internet: toda la agencia se reunió para ver qué era aquello”, compartió Recio con nostalgia.

Durante la conversación, Recio destacó tres campañas que marcaron la evolución de la agencia: Grand Ford, Frutas el dulze, y la colaboración de CajaMurcia, especialmente la campaña de Intervía, que supuso un punto de inflexión.

Lo más difícil fue convencer a alguien de que creyera en ti cuando tenías 24 años

Carlos Recio, también sobre el papel de la radio en la publicidad actual. El director general de Portavoz, subrayó cómo los formatos han evolucionado: "hoy haces radio que luego se convierte en podcast, en contenido que se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Las marcas deben aprovechar esas nuevas oportunidades", ha concluido.