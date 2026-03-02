Pilar Morales habla de su exposición: From Inside China. Un viaje por sus códigos: el equilibrio invisible

Lejos de una visión superficial o meramente exótica, la muestra plantea un recorrido por los códigos culturales, visuales y simbólicos que, según explica la autora, siguen articulando la vida contemporánea en China. Numerología, color, arquitectura, costumbres y paisajes se entrelazan en un proyecto que aspira a revelar ese «ADN cultural activo» que permanece vivo incluso en medio de una modernización vertiginosa.

En una entrevista en Más de uno Murcia, Morales explicó que su intención no era construir una exposición de viaje al uso ni un simple reportaje documental, sino ofrecer una mirada más profunda sobre una civilización compleja y diversa. Para ello, combinó documentación previa, investigación y experiencia personal, dejando también espacio al asombro y al descubrimiento durante el propio trayecto.

Entre los elementos que articulan la exposición, la fotógrafa subraya el peso de la numerología en la cultura china. Así, recordó que el número ocho se asocia a la abundancia y la prosperidad por su sonoridad en mandarín, mientras que el cuatro se evita por su semejanza fonética con la palabra «muerte». También destaca la presencia del rojo, un color cargado de simbolismo y vinculado a la protección, la celebración y la tradición, especialmente durante el Año Nuevo Chino.

Otro de los ejes de la muestra es la convivencia entre tradición y modernidad, una dualidad que, en palabras de Morales, define buena parte de la identidad china. En sus imágenes conviven la arquitectura contemporánea y los vestigios del pasado, reflejando una sociedad que avanza con fuerza sin desligarse de sus raíces.

Con esta exposición, Pilar Morales propone al visitante algo más que una experiencia estética, una invitación a mirar lo desconocido con respeto, curiosidad y apertura, evitando prejuicios rápidos y lecturas simplistas. Además, la autora prevé organizar visitas guiadas que anunciará a través de su perfil de Instagram, @PilarMoralesPhoto, coincidiendo algunas de ellas con celebraciones como el Festival de los Faroles.