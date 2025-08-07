Música

Las mejores imágenes del concierto de Carlos Santana en Murcia, por Pilar Morales

La fotógrafa capturó la esencia de una noche mágica en la Plaza de Toros, donde el legendario guitarrista deslumbró al público murciano

Julián Vigara

Murcia |

Carlos Santana 06
Carlos Santana 06 | Pilar Morales

El pasado 1 de agosto, Murcia se convirtió en el epicentro de la música internacional con la actuación de Carlos Santana, quien ofreció un concierto inolvidable como parte de su gira Oneness Tour, dentro del Murcia On Festival.

La Plaza de Toros se llenó de emoción, ritmo y espiritualidad, y la fotógrafa Pilar Morales estuvo allí para capturar cada instante. Sus imágenes reflejan la intensidad del espectáculo, la conexión entre el artista y el público, y la atmósfera única que envolvió la ciudad esa noche.

Desde los gestos apasionados de Santana sobre el escenario hasta los rostros emocionados de los asistentes, cada fotografía cuenta una historia. El repertorio incluyó clásicos como “Black Magic Woman”, “Smooth” y “Oye Como Va”, interpretados con una fuerza que traspasó las barreras del sonido.

Las entradas, que partían desde los 61,83 €, se agotaron rápidamente, y quienes asistieron vivieron una experiencia que quedará grabada en la memoria colectiva de Murcia. Gracias al trabajo de Pilar Morales, ahora también quedará inmortalizada en imágenes.

