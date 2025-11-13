'elrow' aterriza en Murcia con su primera edición XXL y un cartel internacional de vértigo

Murcia se prepara para vivir uno de los grandes desembarcos musicales del año. elrow ha desvelado el cartel completo de su primera edición XXL en la ciudad, una cita que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en el recinto Espacio Norte, fruto de una producción conjunta con Monkey Pro.

El evento reunirá a más de 20.000 asistentes en una jornada de más de diez horas de música que comenzará a las 14:00 y que contará con dos escenarios temáticos y un despliegue escenográfico diseñado para transformar la ciudad en un universo de color, extravagancia y diversión al más puro estilo elrow.

Dos mundos paralelos: Psychrowdelic Trip y Horroween

El escenario principal, Psychrowdelic Trip, propone un viaje psicodélico inspirado en la contracultura de los años 60. Allí actuarán, por orden alfabético, AAT, Andrea Arias, Cuartero, Fleur Shore, Marco Faraone, Matthias Tanzmann B2B Lamun y Paco Osuna.

El segundo espacio, Horroween, apuesta por una atmósfera más oscura y contundente, con ambientación terrorífica y un sonido techno de alto voltaje. Su line-up incluye a 6EJOU, Alycia Bezgo, Armero, BIIA, Fatima Hajji, Luciid, Reinier Zonneveld (live) y Shlømo.

“Llegar a una nueva ciudad siempre es un reto, pero hacerlo con elrow XXL nos permite desplegar todo nuestro universo”, explican Juan y Cruz Arnau, fundadores de la marca. “Queremos que Murcia sienta lo que significa una auténtica experiencia elrow: música sin pausa, producción desbordante y diversión colectiva de principio a fin”.

Una edición con mirada sostenible

La producción incorpora además un componente innovador en materia ambiental: Repsol será Partner Energético, suministrando combustible 100% renovable para los grupos electrógenos del festival, con el objetivo de reducir su huella de carbono.

Con residencias en ciudades como Ibiza, Madrid, Dubái o Las Vegas, 'elrow' da así un nuevo salto en España con una de sus apuestas más ambiciosas, consolidándose como una referencia global en festivales inmersivos y temáticos.

Las entradas, ya disponibles en la web oficial de la marca, auguran un lleno histórico para una jornada que promete situar a Murcia en el mapa internacional del entretenimiento electrónico.