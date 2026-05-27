FRECOM lleva a Abanilla la defensa de la minería local: «el árido más sostenible es el que está cerca»

El encuentro ha contado con la presencia del alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, que ha acompañado a la directiva tanto en la reunión como en el posterior Jubileo, en un municipio cuya identidad productiva sigue ligada a la actividad cantera y minera.

Una reivindicación con acento territorial

El presidente de FRECOM, José Hernández, ha aprovechado la cita para fijar la posición de la patronal sobre la actividad extractiva y el papel de los áridos locales en la cadena de la construcción.

«La piedra y los áridos que salen de canteras como las de Abanilla son la primera materia prima de la economía real, junto al agua. Cuando una cantera está a más de 40 kilómetros del punto de obra, el transporte cuesta más que el propio árido y la huella de carbono se dispara. El árido más sostenible es el que está cerca». José Hernández, presidente de FRECOM

La federación enlaza este planteamiento con el debate sobre el precio de la vivienda. «Constructores, promotores y canteros no nos beneficiamos de que suba el precio de la vivienda –ha sostenido el presidente de FRECOM–. Encarecer la cadena empezando por la materia prima acaba en el precio final. Defender la minería local es defender también el acceso a la vivienda».

El sector resiste por la demanda real, pero la obra pública preocupa

El Consejo ha servido también para repasar los últimos indicadores del sector, que ofrecen una doble lectura.

En el lado positivo destacan:

El consumo de cemento en España creció un 13,2% en abril respecto al mismo mes de 2025.

respecto al mismo mes de 2025. La afiliación a la Seguridad Social en construcción subió en abril un 0,3% en la Región y un 0,78% en el conjunto de España .

y un . La siniestralidad laboral mejora en la Región, con un descenso del 12,7% en accidentes con baja en marzo en comparación interanual.

El lado preocupante lo dibuja la obra pública. La licitación total en la Región de Murcia cayó un 42,4% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto de España crecía un 63,1%. Como resultado, la Comunidad ha descendido hasta el puesto 17 del ranking nacional de licitación, con una cuota del 0,8% sobre el total estatal –solo por delante de Navarra, Melilla y Ceuta– y se sitúa como la segunda autonomía que más retrocede.

«Necesitamos inversión pública que llegue a tiempo y que vaya allí donde genera competitividad: movilidad, logística, industria y agua». José Hernández, presidente de FRECOM

50 años de FRECOM, 500 años de Lignum Crucis

Bajo el lema «50 años construyendo lo importante», la patronal quiere poner en valor a lo largo de este año a municipios con peso histórico en el sector, y Abanilla –con su tradición cantera y minera– es uno de ellos. Tras el Consejo, cerca de una treintena de empresarios han participado en el Jubileo, acompañados también por el primer edil.

«Hay algo muy simbólico en que el sector de la construcción celebre sus 50 años en un municipio que conmemora 500 años de tradición –ha concluido Hernández–. Lo que nos une es construir comunidad, generación tras generación».