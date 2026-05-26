Un hospital de Murcia ya detecta el riesgo de cáncer o enfermedades del corazón antes de que aparezca el primer síntoma

Saber qué enfermedad acecha antes de que dé la cara. Esa es la promesa de la nueva Unidad de Genética Médica y Asesoramiento Genético que el hospital HLA La Vega acaba de poner en marcha en Murcia, un servicio orientado al diagnóstico precoz, la prevención y el seguimiento de las enfermedades hereditarias.

La unidad permite identificar riesgos genéticos incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que abre la puerta a controles específicos, medidas preventivas y tratamientos adaptados a cada paciente. El servicio no se limita a quien acude a la consulta: ofrece acompañamiento y asesoramiento también a sus familiares, que en muchos casos comparten ese mismo riesgo sin saberlo.

Al frente del nuevo servicio están las doctoras Mary Ballesta Martínez y María José Sánchez Soler, ambas acreditadas con el Certificado Europeo de Genética Médica y Genómica (ECMGG). Su enfoque, según explican desde el centro, es clínico e integral, más allá del puro análisis de laboratorio.

«La identificación precoz de alteraciones genéticas permite adelantarse a muchas enfermedades, personalizar tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes», señala la doctora Ballesta, que subraya un beneficio práctico para quien lleva años sin diagnóstico: la confirmación genética «puede ayudar a poner fin a largos procesos diagnósticos», detectar a familiares en riesgo y facilitar el acceso a nuevos tratamientos o ensayos clínicos.

¿A quién le interesa este servicio?

A más pacientes de los que parece. La unidad da apoyo a un amplio abanico de especialidades:

Oncología: estudio del cáncer hereditario y evaluación del riesgo familiar.

estudio del cáncer hereditario y evaluación del riesgo familiar. Cardiología: miocardiopatías, arritmias hereditarias o el síndrome de Brugada .

miocardiopatías, arritmias hereditarias o el . Neurología: enfermedades neurodegenerativas y trastornos hereditarios.

enfermedades neurodegenerativas y trastornos hereditarios. Nefrología: enfermedades renales hereditarias y poliquistosis renal.

enfermedades renales hereditarias y poliquistosis renal. Oftalmología: distrofias de retina y otras patologías visuales hereditarias.

distrofias de retina y otras patologías visuales hereditarias. Urología: cáncer hereditario de próstata, riñón o vejiga con antecedentes familiares.

cáncer hereditario de próstata, riñón o vejiga con antecedentes familiares. Reproducción y medicina fetal: estudios preconcepcionales, diagnóstico prenatal y asesoramiento reproductivo.

Precisamente el terreno reproductivo es uno de los más sensibles. El asesoramiento genético preconcepcional permite a las familias conocer sus riesgos hereditarios antes de buscar un embarazo y valorar las distintas opciones diagnósticas y reproductivas a su alcance.

Desde la dirección del hospital enmarcan el lanzamiento en una tendencia de fondo: «La genética médica representa el futuro de una medicina más predictiva, preventiva y personalizada». La nueva unidad trabajará coordinada con otros centros del Grupo HLA para garantizar una atención multidisciplinar.

Con esta incorporación, HLA La Vega amplía su cartera de servicios de alta especialización en la Región de Murcia y refuerza una apuesta por la medicina personalizada que, hasta hace pocos años, sonaba a ciencia ficción.