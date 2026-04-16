Del 19 de abril al 3 de mayo

La creatividad gastronómica toma protagonismo en la II Ruta de la Tapa del Mercado de Correos

El evento se celebrará del 19 de abril al 3 de mayo y se podrán valorar propuestas y optar a recompensas durante el recorrido

Redacción

Murcia |

La creatividad gastronómica toma protagonismo en la II Ruta de la Tapa del Mercado de Correos
La creatividad gastronómica toma protagonismo en la II Ruta de la Tapa del Mercado de Correos | Mercado de correos

El Mercado de Correos ha dado a conocer todos los detalles de la II edición de su Ruta de la Tapa, una iniciativa que invita a descubrir su oferta gastronómica a través de una selección de propuestas creadas especialmente para la ocasión por los distintos puestos.

En el acto han participado Diego Aroca, en representación de Mahou; Rafael Arroyo, por parte de Makro; y Francisco Gil, director del Mercado de Correos. Todos ellos han coincidido en destacar el valor de este tipo de iniciativas para dinamizar el espacio y enriquecer la experiencia de quienes lo visitan. En palabras de Francisco Gil, “esta Ruta de la Tapa es un reflejo de lo que somos: un espacio diverso, con propuestas de calidad y pensado para que todo el mundo pueda disfrutarlo”.

Por su parte, Diego Aroca ha señalado que “desde Mahou apostamos por experiencias que unen gastronomía y disfrute compartido, y esta ruta encaja perfectamente con esa filosofía”. Rafael Arroyo ha añadido que “este tipo de propuestas ayudan a impulsar la creatividad en cocina y a poner en valor tanto el producto como el trabajo de los profesionales”.

La Ruta de la Tapa, que se celebrará del 19 de abril al 3 de mayo, se plantea como un evento abierto y participativo, en el que los asistentes podrán probar cada una de las elaboraciones y votar por su favorita. Además, quienes participen entrarán en el sorteo de un bono de 100 euros para consumir en el Mercado de Correos y un lote especial de Mahou.

La propuesta reúne una amplia variedad de sabores y estilos: desde un taco de pulled pork con ensalada de col o un crujiente rollito de pulpo, hasta una focaccia de secreto ibérico con foie, mini empanadillas de rabo de toro o un steak tartar sobre gofre de patata. También se podrán degustar opciones como una brocheta moruna con chips de verdura, un brioche de carrillera teriyaki, un tartar de bonito con notas cítricas o una zamburiña rellena gratinada.

Con esta iniciativa, el Mercado de Correos refuerza su apuesta por consolidarse como un espacio gastronómico de referencia, combinando calidad, variedad y propuestas que invitan a participar.

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