FSIE vuelve a reclamar ante el Ministerio de Educación la reducción de la carga lectiva para el profesorado de la enseñanza concertada

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) reitera al Ministerio de Educación la urgencia de extender la reducción de la carga lectiva del profesorado a los docentes de los centros concertados, en el Anteproyecto de Ley Educativa. Actualmente solo se reconoce este derecho a los centros de la pública, dejando al margen a los docentes de la concertada que trabajan en 1/3 de los centros del sistema estatal de educación en España

Esta reivindicación cobra especial relevancia tras la presentación, el pasado mes de noviembre. del Anteproyecto de Ley que contempla la reducción de la carga lectiva exclusivamente para el profesorado de la enseñanza pública, dejando fuera a los profesionales de la enseñanza concertada, a pesar de que ambos colectivos prestan el mismo servicio dentro del sistema estatal de educación.

Unanimidad en el Consejo Escolar para la extensión de la medida a los concertados

Ante esta situación, FSIE ha intensificado sus actuaciones en defensa de la igualdad de trato. En primer lugar, a través del Consejo Escolar del Estado, donde se logró la aprobación por unanimidad de un dictamen que respalda la extensión de esta medida al profesorado de centros concertados. En segundo lugar, la organización ha trasladado esta demanda a los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas, instándoles a que la defiendan en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

FSIE urge a la ministra la convocatoria de la Mesa de la Enseñanza Concertada

Ahora, FSIE da un paso más solicitando directamente a la ministra de Educación la convocatoria urgente de la Mesa de la Enseñanza Concertada, con el objetivo de abordar, entre otras cuestiones prioritarias, la extensión de esta medida al profesorado del sector.

“Desde FSIE queremos trasladar un mensaje claro al conjunto de docentes de la enseñanza concertada: esta es una cuestión esencial y no vamos a abandonar su defensa. No es aceptable que una medida que mejora las condiciones laborales y la calidad educativa se aplique solo a una parte del profesorado que presta el mismo servicio público”, explica Enrique Ríos, secretario general de FSIE.

Igualdad de derechos para todos los docentes del sistema educativo estatal español

Desde el sindicato se seguirá actuando con firmeza en todos los ámbitos posibles — institucionales, políticos y sociales— para corregir esta situación. Esta nueva iniciativa es una muestra más del compromiso constante de FSIE con la defensa de los derechos del profesorado.

“En FSIE seguiremos trabajando con determinación para que esta reivindicación justa sea atendida y para garantizar un trato equitativo para todos los docentes”, finaliza Ríos.

España cuenta con 760.000 docentes no universitarios, un 11,2% más que hace diez años

En la actualidad el número de docentes no universitarios en España en el sistema estatal de educación, se eleva a 758.594 entre infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP, con un incremento del 11,2% en la última década, según los últimos datos presentados en 2024 por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:647de087-3f35-4c21-b172- 8a3b7b64c204/seie-2024.pdf

El 71,3 % de los docentes prestan sus servicios en centros públicos. El resto, 1/3 parte lo hace en centros concertados y privados.

El porcentaje de mujeres es mayoritario en todas las etapas educativas con especial incidencia en infantil y primaria donde el porcentaje de mujeres oscila entre el 82 y el 97%. En las restantes las mujeres se aproximan al 60%.

En Murcia hay 28.737 docentes no universitarios. Cerca de 7.000 trabajan en centros concertados

Según las mismas fuentes, en la Región de Murcia el número de docentes no universitarios asciende a 28.737, 4.465 profesionales más que hace una década. De ellos, cerca de 7.000 prestan sus servicios en centros concertados y el resto hasta alcanzar 1/3 en centros privados.