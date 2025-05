Proyecto Hombre defiende su nuevo centro en El Puntal (Murcia): “No generará problemas, sino oportunidades”

La instalación de un nuevo centro de día de Proyecto Hombre en la pedanía murciana de El Puntal ha generado inquietud entre algunos vecinos, quienes alegan falta de información y temen un posible impacto negativo en la zona. Ante esta situación, la directora de la entidad, Asunción Santos, ha salido al paso para explicar en detalle el proyecto y disipar los temores.

“El centro que vamos a abrir es ambulatorio, no se duerme ni se come allí. Atendemos a personas muy normalizadas, que ya han superado la fase de consumo activo y que acuden a terapia acompañadas de sus familias”, explicó Santos en una entrevista concedida a Más de uno Murcia. Según detalló, el nuevo espacio sustituirá al actual centro ubicado en La Merced, ya que el propietario del edificio va a venderlo en breve.

La directora subrayó que el perfil de los usuarios incluye profesionales de todo tipo —desde profesores hasta policías— y que el centro funcionará solo en horario de mañana y tarde, permaneciendo cerrado por las noches y fines de semana. Además, incluirá actividades de prevención escolar y comunitaria, así como talleres para padres.

Santos lamentó que en una reciente reunión con vecinos no se diera el espacio necesario para explicar el proyecto con calma, y se mostró abierta a retomar el diálogo: “Estamos dispuestos a reunirnos de nuevo, a invitar a representantes vecinales a conocer nuestras instalaciones y a mostrarles que este recurso no solo no perjudica, sino que puede enriquecer el barrio”.

Respecto a las críticas sobre una posible devaluación de las viviendas, la directora fue tajante: “Llevamos más de 20 años en el centro de Murcia sin una sola queja. Lo que hay son prejuicios y desinformación, no una amenaza real”.

El solar fue ofrecido a Proyecto Hombre por su buena ubicación y accesibilidad, factores clave para un centro ambulatorio. “Creemos que debe estar integrado en la ciudad, con buenas conexiones de transporte, para facilitar el acceso a quienes lo necesitan”, concluyó Santos.