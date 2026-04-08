Murcia despliega su despensa premium en el Salón Gourmets 2026 con 30 empresas y presencia radiofónica en directo

La Región de Murcia vuelve a situarse en el mapa internacional de la alimentación de calidad con la participación de una treintena de empresas en la 39ª edición del Salón Gourmets, que se celebra del 13 al 16 de abril en IFEMA Madrid. Se trata de la principal feria europea dedicada a los productos premium, un escaparate que reunirá a más de 2.000 expositores y que prevé superar los 110.000 profesionales del sector.

En este contexto, el programa Más de uno Región de Murcia, de Onda Cero, realizará una cobertura especial desde el recinto ferial los días 13, 14 y 15 de abril. Julián Vigara conducirá el espacio en directo con entrevistas a algunos de los protagonistas de las empresas murcianas que exhiben sus mejores productos, aportando una mirada cercana y divulgativa sobre el potencial agroalimentario de la comunidad.

El stand institucional de la Región de Murcia acogerá durante los cuatro días degustaciones, demostraciones gastronómicas y encuentros comerciales con distribuidores, hosteleros y profesionales de la restauración. El objetivo, abrir nuevas vías de negocio y reforzar la presencia de los productos murcianos en mercados cada vez más exigentes.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha subrayado el valor estratégico de esta cita, destacando que «la calidad de nuestros alimentos, la innovación de nuestras empresas y la fortaleza de la industria agroalimentaria regional son nuestras mejores cartas de presentación».

El Salón Gourmets se consolida así como un altavoz clave para la proyección internacional del sector, donde la Región de Murcia aspira a seguir ganando cuota de mercado apoyándose en un binomio cada vez más reconocido, su calidad y excelencia.