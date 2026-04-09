La farmacia comunitaria refuerza su papel como primer apoyo frente a la alergia estacional

Con la llegada de la primavera y el aumento de los niveles de polen, es frecuente la aparición de síntomas como estornudos, picor nasal, lagrimeo o congestión, que en muchas ocasiones pueden confundirse con procesos catarrales.

En este contexto, la farmacia comunitaria desempeña un papel clave como primer nivel de atención sanitaria, ofreciendo una respuesta cercana, accesible y profesional. El farmacéutico como profesional sanitario puede informar y orientar, así como recomendar las opciones terapéuticas más adecuadas, tal y como ha indicado a Onda Cero Murcia, Carmen Magdalena Espejo, vocal de Regentes. Sustitutos y Adjuntos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM).

Entre los tratamientos más habituales se encuentran los antihistamínicos, indicados para aliviar síntomas como el picor, los estornudos o el lagrimeo. No obstante, desde el ámbito farmacéutico se insiste en la importancia de individualizar cada recomendación, teniendo en cuenta factores como la edad, la medicación asociada o las circunstancias personales del paciente.

Ante el incremento, en los últimos años, del número de personas con alergia, alcanzando ya los más de 6,6 millones de pacientes diagnosticados en España, la farmacia comunitaria refuerza su papel como un primer nivel de atención, contribuyendo además a la educación sanitaria mediante la difusión de medidas higiénico-dietéticas y hábitos que ayudan a minimizar la exposición a alérgenos.

Carmen Magdalena Espejo recuerda la conveniencia de consultar con profesionales sanitarios antes de iniciar cualquier tratamiento, así como la importancia de derivar al médico en aquellos casos que lo requieran.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) forma parte de la Red Aerobiológica de la Región de Murcia (REAREMUR) junto con el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y los Servicios de Alergia e Inmunología Clínica de los Hospitales Universitarios Reina Sofía de Murcia y Rafael Méndez de Lorca. Los datos recogidos por REAREMUR pueden ser consultados en la web del COFRM.