El COFRM informa sobre la adaptación de los envases de antibióticos para reducir sobrantes y favorecer un uso responsable

Algunos envases de antibióticos comenzarán a adaptarse progresivamente a las pautas de tratamiento más habituales, con el objetivo de reducir la cantidad de medicamentos sobrantes en los hogares, así lo indica Maribel González, responsable del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM).

Esta medida busca evitar la automedicación y el uso inadecuado de antibióticos, factores que contribuyen al aumento de las resistencias bacterianas, uno de los principales retos de salud pública.

“Muchas veces, tras finalizar un tratamiento, quedan cápsulas o comprimidos sin utilizar. Ajustar mejor los envases ayudará a disminuir esos sobrantes y favorecerá un uso más seguro y responsable”, señalan desde el Colegio.

Los farmacéuticos recuerdan que los antibióticos deben utilizarse siempre bajo prescripción médica, completar correctamente el tratamiento indicado y nunca guardar restos para futuras ocasiones.

Asimismo, recomiendan depositar los medicamentos no utilizados en el Punto SIGRE de las farmacias.

“Usar bien los antibióticos protege tu salud y la de todos. Ante cualquier duda, consulta siempre con tu farmacéutico”, recuerda Maribel González.