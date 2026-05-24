Rebeca Pérez reparte el poder en su gobierno y refuerza a José Guillén como número dos

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha firmado este domingo el decreto que reorganiza su equipo de gobierno tras la muerte de José Ballesta. El reparto de competencias dibuja un ejecutivo de continuidad, diseñado para mantener la maquinaria municipal sin cambios bruscos y conservar las grandes líneas del anterior alcalde.

El movimiento de mayor calado es el ascenso de José Guillén, que pasa a ser primer teniente de alcalde. Guillén suma la competencia de Limpieza Viaria a una cartera ya extensa -Desarrollo Urbano, Ciudad Inteligente, Parques y Jardines, Servicios Industriales y la Oficina de Eventos, entre otras- y se consolida como el principal responsable de los servicios que el vecino percibe a diario. En la práctica, se convierte en el número dos operativo del Consistorio.

Pérez se reserva para sí la coordinación de los proyectos estratégicos del municipio y, como gesto político, asume directamente la gestión del Patrimonio Histórico, que define como «las señas de identidad de los murcianos».

El resto del reparto queda así

José Francisco Muñoz será el portavoz del Gobierno municipal y asume Fomento , que se incorpora a su área de Movilidad y Gestión Económica. Concentra el relato político y la planificación de infraestructuras e inversión.

será el portavoz del Gobierno municipal y , que se incorpora a su área de Movilidad y Gestión Económica. Concentra el relato político y la planificación de infraestructuras e inversión. Antonio Navarro continúa al frente de Urbanismo y Huerta y suma el patrimonio municipal . Su concejalía pasa a denominarse Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta.

continúa al frente de Urbanismo y Huerta y . Su concejalía pasa a denominarse Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta. Pedro Luis Balibrea se incorpora como nuevo concejal al frente de la concejalía de Agenda e Impulso Normativo, de nueva creación, encargada de coordinar las comisiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento.

La alcaldesa también ha optado por la continuidad en la estructura interna: mantiene a Miguel Ángel Pérez, hasta ahora jefe de gabinete de Ballesta, al frente de la coordinación de la alcaldía. Es la garantía de que el funcionamiento interno del Consistorio no se resiente en el relevo.

Rebeca Pérez gobierna con la legitimidad heredada del proyecto de Ballesta, no como cabeza de lista electa, y su discurso ha insistido en esa idea de equipo por encima de liderazgos personales. El nuevo gobierno celebra este lunes su primera junta, donde se espera que se concreten los primeros acuerdos de la nueva etapa.