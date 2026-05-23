Silvio Rodríguez actuará en la Plaza de Toros de Murcia el 1 de octubre dentro de su gira española

Silvio Rodríguez volverá a España este 2026. El cantautor cubano, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y uno de los grandes nombres de la Nueva Trova, ha anunciado su regreso a los escenarios españoles con una gira especial que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre. El anuncio se ha realizado a través de un vídeo dirigido por el propio artista a su público en España, acompañado de la apertura de una fase de registro previo en su web oficial, donde los seguidores podrán inscribirse para recibir información sobre la salida de entradas.

En el caso de la Región, la cita está fijada: Murcia acogerá el concierto el 1 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, una de las citas destacadas del tour nacional.

Mucho más que una gira

No se trata de una gira más. El regreso de Silvio Rodríguez a España tiene una dimensión que supera el ámbito estrictamente musical. Sus canciones forman parte de la memoria sentimental y cultural de varias generaciones, pero también de una manera de entender la canción como espacio de pensamiento, emoción, belleza y conciencia. En un tiempo acostumbrado a la velocidad, su vuelta propone exactamente lo contrario: detenerse de nuevo ante una obra que ha acompañado vidas enteras y que sigue encontrando nuevos oyentes sin perder hondura ni vigencia.

Autor de canciones como «Ojalá», «Unicornio», «La maza», «Óleo de mujer con sombrero», «Playa Girón» o «Te doy una canción», Silvio Rodríguez ocupa un lugar singular en la música en español. Su repertorio ha atravesado décadas sin quedar fijado únicamente a una época, porque en él conviven la poesía, la observación del mundo, la intimidad, la crítica, la ternura y una escritura que ha hecho de la canción un territorio propio.

Ese vínculo con España ha sido especialmente intenso a lo largo de los años. Para muchos espectadores, sus conciertos no son solo una cita con un artista admirado, sino también con una parte importante de su propia memoria; en cambio, para otros, más jóvenes, su regreso supone la oportunidad de acercarse en directo a un cancionero recibido por herencia, por descubrimiento o por la permanencia natural de unas canciones que siguen circulando de generación en generación. En ambos casos, la gira se presenta como un reencuentro con el público, con una obra mayor y con una forma de cantar que no necesita levantar la voz para permanecer.

La banda que le acompaña

En esta ocasión, Silvio Rodríguez estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales:

Niurka González

Malva Rodríguez

Rachid López

Maykel Elizarde

Jorge Reyes

Emilio Vega

Jorge Aragón

Oliver Valdés

Junto a ellos dará forma a un repertorio que reunirá nuevas composiciones —algunas pertenecientes a su último disco, «Quería saber»— y canciones fundamentales de su trayectoria, en un concierto concebido desde la precisión musical, la palabra y la emoción contenida.

Las fechas de la gira

La gira recorrerá grandes recintos de Barcelona, Zaragoza, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Valencia, Murcia y Madrid, en una ruta que permitirá el reencuentro del cantautor con el público español. Estas son las fechas confirmadas:

1 de septiembre - Barcelona, Gran Teatre del Liceu

- Barcelona, Gran Teatre del Liceu 5 de septiembre - Zaragoza

- Zaragoza 12 y 13 de septiembre - Bilbao

- Bilbao 16 de septiembre - Valencia

- Valencia 19 de septiembre - A Coruña

- A Coruña 26 de septiembre - Sevilla

- Sevilla 1 de octubre - Murcia, Plaza de Toros

- Murcia, Plaza de Toros 4 de octubre - Madrid, Movistar Arena

Cómo conseguir entradas

Las entradas saldrán en preventa a través de un formulario de registro previo en la web oficial del artista y, después, estarán disponibles en las plataformas habituales. Antes de la apertura de venta, el público ya puede registrarse en [www.silviorodriguez.es](https://silviorodriguez.es/) para recibir el aviso oficial de salida de entradas. Esta primera fase permite concentrar la información en la web oficial de la gira y facilitar que las personas interesadas reciban la comunicación correspondiente cuando se active la venta.