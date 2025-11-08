La agencia murciana N7 cumple 15 años consolidada como referente en comunicación y marketing digital

La agencia de comunicación, publicidad y marketing N7 conmemoró su 15º aniversario con un acto institucional celebrado en la FREMM (Murcia), bajo el lema "15 años impulsando marcas", al que asistieron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, junto al fundador y director general de la agencia y colaborador de Onda Cero, Nacho Tomás.

Durante su intervención, el consejero Luis Alberto Marín subrayó que N7 "nació en un contexto de crisis económica y ha sabido convertir la dificultad en oportunidad", consolidándose como una agencia de referencia en la Región gracias a su talento, trabajo y pasión.

Por su parte, la secretaria de Estado, María González Veracruz destacó la importancia de los agentes digitalizadores como N7 en el avance tecnológico del país. Recordó que el programa Kit Digital ha permitido canalizar 132,9 millones de euros en la Región de Murcia, beneficiando a más de 29.000 empresas.

El fundador de la agencia, Nacho Tomás, reivindicó la filosofía de trabajo de N7: "No solo somos reconocidos por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos: con implicación, cabeza y corazón". Atribuyó los logros de la empresa al equipo de quince profesionales que integran la firma, y definió la comunicación como "la capacidad de conectar personas e ideas, de contar historias que emocionan y dar visibilidad a lo que importa".

El acto incluyó la proyección de un vídeo que repasó la trayectoria de la agencia desde 2010 y su evolución junto al ecosistema empresarial murciano, así como un cóctel posterior con representantes del ámbito empresarial, institucional y cultural.