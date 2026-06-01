Así será la programación de verano del Castillejo de Monteagudo: eclipse solar, astronomía nocturna y conciertos al atardecer

El antiguo palacio real conocido como el Castillejo vuelve a convertirse en epicentro de la programación cultural veraniega dentro del proyecto estratégico municipal Fortalezas del Rey Lobo. La observación de un eclipse solar desde el enclave, un taller de astronomía nocturna, rutas que culminan con degustación gastronómica y los exitosos conciertos al atardecer figuran entre las propuestas gratuitas presentadas por el Concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y que se desarrollarán a lo largo de junio, julio y agosto.

El edil, responsable del proyecto de recuperación, restauración y difusión del Sitio Histórico de Monteagudo, ha destacado que estas actividades regresan al Castillejo gracias al éxito de la pasada edición, que ha consolidado el enclave arqueológico como un espacio vivo de divulgación. El grueso de la programación se concentra en junio —del viernes 5 al 27, principalmente los fines de semana—, mientras que julio queda reservado a las visitas guiadas y agosto, al evento extraordinario del eclipse solar.

Dos novedades para junio: gastronomía medieval y astronomía nocturna

La edición 2026 incorpora dos propuestas inéditas. La primera fusiona historia y gastronomía a través de tres Visitas al Palacio Ibn Mardanis que finalizarán con una degustación de los sabores de la Murcia medieval. Se celebrarán los miércoles 10, 17 y 24 de junio, de 19:00 a 21:30 horas, con un aforo limitado a 40 asistentes por jornada. El recorrido, guiado por un arqueólogo, permitirá conocer la historia de la fortaleza, los detalles de su reciente restauración y los primeros hallazgos aparecidos. La experiencia se trasladará después al Centro de Visitantes de San Cayetano, en Monteagudo, ambientado con luces y música de la época, donde los asistentes degustarán piezas típicas de la gastronomía andalusí acompañadas de té moruno o limonada natural.

La segunda novedad es el taller de Observación Astronómica Nocturna en el Castillo de Larache, donde patrimonio y ciencia se darán la mano el viernes 19 de junio, a las 21:00 horas. Por su ubicación en el corazón de la huerta, la fortaleza ofrece un espacio protegido de la contaminación lumínica urbana. Planteada como una experiencia divulgativa en familia, la velada estará guiada por un astrónomo que introducirá a los participantes en la mecánica celeste y la mitología clásica asociada a las estrellas, además de calibrar el telescopio hacia los astros y objetos celestes más relevantes de la noche.

Cuatro conciertos al atardecer y la VI Noche Andalusí

El recinto recuperado del Castillejo acoge de nuevo la VI Edición de la Noche Andalusí. A partir de las 21:00 horas, murcianos y visitantes podrán disfrutar del atardecer, con vistas al Castillo de Monteagudo y a la huerta, con cuatro propuestas musicales:

Viernes 5 de junio — Emilio Villalba y Sara Marina (Sephardica). El dúo que firmó un lleno absoluto el año pasado regresa con una selección de raíz sefardí que integra repertorios andalusíes, medievales europeos y del Renacimiento español. Interpretan con instrumentos históricos de su colección privada —violas, vihuelas, salterios, zanfonas, clavisimbalum u organettos— reconstruidos por luthiers especializados.

El dúo que firmó un lleno absoluto el año pasado regresa con una selección de raíz sefardí que integra repertorios andalusíes, medievales europeos y del Renacimiento español. Interpretan con instrumentos históricos de su colección privada —violas, vihuelas, salterios, zanfonas, clavisimbalum u organettos— reconstruidos por luthiers especializados. Sábado 13 de junio — Jota Martínez y su Ensemble. Presentan «Juglares y trovadores en tiempos de Al-Azraq (1208-1276)», coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte del líder mudéjar. El repertorio recoge obras andalusíes y trovadorescas del siglo XIII, incluidos cantos de Alfonso X el Sabio, con réplicas exactas de instrumentos de la época.

Presentan «Juglares y trovadores en tiempos de Al-Azraq (1208-1276)», coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte del líder mudéjar. El repertorio recoge obras andalusíes y trovadorescas del siglo XIII, incluidos cantos de Alfonso X el Sabio, con réplicas exactas de instrumentos de la época. Sábado 20 de junio — Al Tayr Ensemble. El programa narrativo «El Viaje de Abendino» relata el éxodo de un judío sefardí desde Granada hasta Constantinopla en 1492, con una fusión que combina el Cancionero de Palacio o el Codex Squarcialupi con músicas tradicionales de los Balcanes y Anatolia.

El programa narrativo «El Viaje de Abendino» relata el éxodo de un judío sefardí desde Granada hasta Constantinopla en 1492, con una fusión que combina el Cancionero de Palacio o el Codex Squarcialupi con músicas tradicionales de los Balcanes y Anatolia. Sábado 27 de junio — Sueños de Azahar. El ciclo se clausura con «La espiritualidad de las 3 Culturas», inspirado en la mística de Al-Ándalus y en la poesía sufí de Rumi, un viaje hacia la contemplación a través del amor universal.

A estos conciertos se suman seis rutas guiadas y teatralizadas al atardecer, que trasladarán al participante al siglo XII para adentrarse en la corte del Rey Lobo. Se celebrarán jueves y viernes de junio —días 11, 12, 18, 19, 25 y 26, a las 21:00 horas—, con un arqueólogo que desvelará los secretos de la antigua almunia real mientras varios personajes recrean escenas de la vida cortesana. La experiencia finalizará a las 22:30 horas en el recinto inferior del monumento, con la panorámica nocturna de la huerta y la ciudad.

Julio y agosto: visitas crepusculares y el eclipse solar

La programación tendrá continuidad en julio con rutas y visitas didácticas los fines de semana, en horario de 20:00 a 21:30 horas para evitar las altas temperaturas y descubrir el conjunto monumental bajo la luz crepuscular.

El broche llegará el 12 de agosto, con una visita especial al Palacio de Ibn Mardanis con motivo del eclipse solar, que arrancará a las 19:30 horas. La experiencia permitirá descubrir la importancia de la astronomía en Al-Ándalus y la visión que el mundo andalusí tenía del cielo, combinando recorrido patrimonial, divulgación histórica y observación del fenómeno en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.