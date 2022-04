Abel Novoa: "Nos prohibieron cualquier intervención sanitaria en residencias que no tuviese que ver con Covid"

El doctor Abel Novoa, que durante la pandemia fue responsable del CORECAAS hasta que fue cesado y parte del equipo "desmantelado" por la Consejería de Salud, ha denunciado que Salud y Política Social "se han negado a implementar las reformas necesarias para mejorar y normalizar la atención en las residencias" y advierte de que "sin esas mejoras estructurales las residencias seguirán siendo muy vulnerables a cualquier incidencia sanitaria.

Según Novoa, "esa falta de medidas efectivas por parte de Salud y de Política Social está causando más daños a los residentes que la propia Covid".

El doctor Novoa denuncia que durante dos años el CORECAAS ha realizado, sin conseguir apoyo ni de Salud ni de Política Social, propuestas de reforma que ya podrían estar en marcha.

Entre las propuestas que realizaron a Salud y Política Social había un sistema de información para actualizar las historias clínicas de los residentes, generalizar a todas las residencias de mayores estudios hechos de polifarmacia para mejorar la seguridad de pacientes con mucha medicación y "propusimos también poder intervenir de manera telefónica o presencial con pacientes inestables no Covid cuando había dudas por parte del personal sanitario de la residencia y tampoco lo permitieron" relata Novoa.

“Esta es la grave responsabilidad de la Consejería de Salud y de Política Social y es que no solo se ha desmantelado al equipo asistencial con más experiencia y conocimiento sino que se han obstruido durante meses cualquier intervención o propuesta del CORECAAS para lograr esas mejoras" dice.

Novoa, que habla de "agujero negro asistencial" en la Región, ha advertido que "tenemos Covid para rato en residencias, pero ya teníamos gripe, gastroenteritis, sarna, residencias antibióticas, contenciones excesivas, polifarmacia, caídas, pacientes terminales sin cuidados paliativos, multiderivaciones innecesarias a urgencias…sin que nada se hiciera ni a nadie preocupara”. "Tenemos retos gigantescos que no se están atendiendo" afirma.

"INCIDENCIAS NO ATENDIDAS"

"Hemos insistido por activa y por pasiva para mejorar la atención sanitaria en residencias y se nos ha prohibido. Directamente no nos han dejado trabajar cuando teníamos toda la capacidad y teníamos los recursos suficientes para atender cualquier incidencia no Covid y ahora se ha desmontado ese equipo. Quedan muy pocos profesionales y ya no tienen esa capacidad".

En declaraciones a Onda Cero, el doctor Novoa habla de "bloqueo político, luchas de poder" e incluso de "negligencia política" porque -dice- "había intervenciones que se quedaban sin atender y hay daños que se podrían haber evitado". "Los responsables políticos deberán explicar cuál es el plan B efectivo tras dos años de pandemia y eso es lo que más subleva, que hemos tenido tiempo para implementar mejoras y no se ha querido".

Son casi 5000 los ancianos en residencias de la Región "y son los más vulnerables y extremadamente frágiles porque al haber pocas plazas, se selecciona a los más enfermos y dependientes y eso requiere un servicio experto y especializado que no existe en este momento".

"Las residencias no están diseñadas en origen para atender a este tipo de pacientes. En las residencias hay pocas horas de médico, hay pocas horas de enfermera y aunque la atención directa es responsabilidad del SMS, éste ha estado muy cómodo mirando para otro lado porque los mayores no se pueden quejar y las familias no tienen conocimiento directo de estas deficiencias..." relata Novoa.

SALUD ASEGURA QUE EL CORECAAS SIGUE FUNCIONANDO

La Consejería de Salud asegura que "Salud y Política Social se están coordinando durante toda la pandemia" y que "el grupo de atención sanitaria en residencias conocido como CORECAAS, continúa funcionando". "Se han adaptado los recursos a la situación epidemiológica actual, y se dotará de los medios necesarios en caso de cambio de situación o posibles futuras olas, como ha venido sucediendo a lo largo de la pandemia" explica.

Por otra parte, desde la Consejería de Salud informan de que el mes pasado se constituyó una comisión técnica de coordinación sociosanitaria conjunta Política Social-Salud para abordar la atención sanitaria en centros residenciales de mayores y personas con discapacidad.