Vol. 234 "Resistir"

No Mires Hacia Atrás 07/05/20

Resistir es aguantar, y eso es lo que estamos haciendo todos los ciudadanos del mundo para conseguir vencer al virus, ese que ha hecho que libremos una complicada batalla donde todos somos soldados. En este nuevo podcast de No Mires Hacia Atrás, Miguel Tébar y Tatiana Tereshkova se han lanzado con el firme propósito de seleccionar una playlist donde no estará el popular “resistiré”. ¿Lo conseguirán, o no podrán resistirse?