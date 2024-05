Vol. 362 'Instinto maternal'

El domingo pasado celebramos el Día de la Madre. La RAE, bien conservadora como es –y como debe ser– nos dice que una madre es la “mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos”, aunque también contempla que lo es aquella “mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo”. Eso es una madre, la que cuida y quiere. La que nos da seguridad y amor, que es básicamente lo que necesita un bebé, más allá de la nutrición.

Siempre han existido, pero quizá en la actualidad son más evidentes las maternidades alternativas. Hay madres adoptivas o mujeres que gestan embriones con los que no comparten su carga genética. Hay mujeres que donan sus óvulos porque creen que la filiación no depende de la genética, sino de la gestación, o de la intención. Lo dramático quizá es cuando una mujer ha sido madre, en el sentido convencional, de genética y gestación, pero no desarrolla el carácter protector y afectivo. Hoy hablamos de maternidades y biologías: hoy hablamos del instinto maternal.

Todos los mamíferos hembra poseen instintos maternales, sin embargo, no toda madre que dé a luz está preparada para cuidar de su descendencia. Se da el caso, probablemente todos conocemos alguno, de varones que tienen respuestas que podríamos considerar maternales. Las hormonas gestacionales son fundamentales para preparar a las madres, pero es que hay investigadores que creen que, si atendemos precisamente a los cambios fisiológicos, las madres adoptivas también lo son en cierto modo “biológicas”, pues ahora se sabe que sus cuerpos sufren transformaciones neuroendocrinológicas similares, aún en ausencia del parto o la lactancia.

Texto: T. Tereshkova