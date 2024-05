Vol. 363 'Madrid'

Un par de semanas después de volver a conmemorar el Levantamiento del 2 de Mayo, dedicamos nuestro NMHA a la capital del reino.

Madrid, y por extensión los 179 municipios de su comunidad –que como nuestra región es homónima–. Aunque la mayoría del basto cancionero preseleccionado, obviamente nos describe la vida de sus peculiares barrios (131 repartidos por 21 distritos) y principales calles o plazas que conforman la auténtica identidad de la ciudad –al igual que otras superpobladas como Londres, Paris o Milán–. Reconozco que sin llegar a ser su vecino, probablemente sea la ciudad que más he vivido, pese a compartir la máxima 'Madrid me Mata' y de cuestionar el refrán 'De Madrid al cielo'.

Por no perderme en insuficientes apuntes históricos, he pedido a mi querida amiga Melania, madrileña de pro y con la que ciertas percepciones nos mantienen unidos a pesar del tiempo y la distancia, que me seleccione algún texto representable de su Madrid, que también es el 'Madriz o Madrí' de todos los españoles. Y sobre esta marcha instrumental, con palabras de la salmantina Carmen Martín Gaite (1925-2000), doy paso a las canciones.

«La gente en Madrid andaba de otra manera, miraba, se vestía y hablaba de otra manera, con una especie de desgarro; yo espiaba los rostros cambiantes que, alguna rara vez, se fijaban unos instantes en el mío, sobre todo durante los trayectos en el metro, dentro del vagón donde no había que pedir excusas por rozarse con otros cuerpos y aspirar su olor, me gustaba el olor de aquella gente desconocida que podía estarse preparando para apearse en la próxima estación, a la que iba a perder de vista irremisiblemente, trataba de descifrar, por la expresión de sus rostros y el corte de sus ropas, a qué oficio se dedicarían o en qué irían pensando…» —El Cuarto de Atrás (Destino, 1978).

Texto: Miguel Tébar, periodista musical