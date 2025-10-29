Cuchillito y tenedor: Juan Velasco, el alma de La Famosa Taberna Canalla en Murcia

En pleno corazón de Murcia, la Famosa Taberna Canaya se ha convertido en un referente gastronómico que combina tradición, creatividad y cercanía. Ubicada en la Calle Rector José Lostau, 8 este acogedor rincón culinario -a la espalda de Centrofama y frente a Maite- es el resultado de la visión de Juan Velasco Martínez Espejo, quien compartió su historia y filosofía en el programa 'Cuchillito y tenedor' de Onda Cero Región de Murcia.

La Famosa Taberna Canaya nació tras la pandemia como un obrador de catering, pero pronto se transformó en una taberna íntima y vibrante. Juan, junto a su socio Darío Valcárcel -responsable de cocina-, ha creado un espacio donde la cocina murciana se reinventa con una “vuelteca” que sorprende y enamora.

Entre sus platos estrella destaca el Farangoyo, una reinterpretación del zarangollo con pasta brisé, calabacín, patata y huevo poché. También brillan la falsa ensalada murciana, el tartal de tomate seco con ajo blanco, los huevos con parmentier y kinchi, y los pescados y carnes al punto perfecto.

Pero Canaya es más que comida: es experiencia. Sus Catas Canayas, la Pelad de la Birra y fiestas temáticas como el Día de Muertos mexicano con mariachis y catrinas, hacen del local un epicentro cultural y gastronómico.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con una terraza encantadora y un ambiente distendido pero profesional, La Famosa Taberna Canaya invita a disfrutar con el alma. Eso sí, ¡mejor reservar!