Grupo Huertas conmemora su 125 aniversario `Tu Camino Nos Mueve´

Grupo Huertas celebra el 125 aniversario de la compañía, una empresa con profundas raíces en el municipio que inició su actividad en el barrio cartagenero de Santa Lucía en el año 1900.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recibido al presidente del Consejo de Administración de la compañía, Javier Yelo Huertas; el vicepresidente, Ginés Huertas Suanzes; y la directora de Comunicación, Inmaculada Fernández, quienes compartieron con la regidora diversos documentos que recorren la trayectoria y evolución de la empresa a lo largo de más de un siglo de historia, además, han presentado el audiovisual conmemorativo elaborado para celebrar esta efeméride, bajo el lema “Tu camino nos mueve”, así como una publicación especial editada con motivo de los 125 años de actividad de la compañía.

Fundado en Cartagena en 1900, Grupo Huertas se ha consolidado como una de las principales compañías del sector de la distribución y posventa de vehículos del sureste español. Según datos facilitados por la empresa, actualmente cuenta con más de 1.200 profesionales, una red formada por más de 50 instalaciones y 55 talleres oficiales repartidos entre la Región de Murcia y las provincias de Alicante, Almería y Granada, además de representar a 23 marcas de turismos y vehículos industriales.

El legado de una compañía nacida en Santa Lucía que, 125 años después de su fundación, continúa siendo un motor de crecimiento económico y generación de empleo, además de un referente empresarial dentro y fuera de la Región de Murcia.