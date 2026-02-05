Los Servicios Sociales de Santiago atendieron a 20.000 personas en 2025: el SAF alcanzó su cifra "más alta" de usuarios

Los Servicios Sociales de Santiago de Compostela atendieron en 2025 a cerca del 20% de la población, con un alcance de un total de 19.944 vecinos. Entre otros, uno de los programas prioritarios, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), aumentó su número de usuarias hasta 808, 68 más que en 2024 y la cifra "más alta de la serie histórica".

Estos son datos extraídos de la memoria anual correspondiente al último ejercicio, que la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, ha presentado este jueves en compañía de la jefa de sección de este departamento, Eva González.

La también teniente de alcaldesa ha insistido en que no son datos que reflejen una "situación de emergencia social" en la ciudad. "Si tenemos este balance es porque tenemos un convencimiento de que los servicios sociales deben ser universales, como es la educación o como es la sanidad", ha explicado Rozas, que ha llamado a ver estos servicios como un "derecho de todas y todos".

Esta es una idea que ha reforzado por su parte González, que ha incidido en que, a nivel técnico, es "muy importante" llegar al 20% de la población y en que "no significa" que exista una situación económica "más deficitaria", sino que los servicios sociales se convierten en uno "público, básico y esencial".

Entre las 20.000 personas atendidas, se incluyen todas aquellas que tramitaron en el departamento ayudas municipales o de otra administración; usuarias de programas como el SAF o Xantar na Casa, y vecinos que recibieron cualquier tipo de asesoramiento, entre otros.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Rozas ha fijado el de las personas mayores como uno de los colectivos de atención prioritaria, en tanto que aumentaron hasta las 5.304 (365 más que en 2024) aquellas con más de 65 años y viven solas. Dentro de los servicios dirigidos especialmente a ellas, el SAF cerró 2025 con un total de 808 personas usuarias, 60 más que en 2024 y 113 más que en 2023.

En este sentido, la edila ha reparado en el aumento del presupuesto que ha vivido el servicio, que pasó de contar con un presupuesto de 3,6 millones de euros en 2023 a 6,3 en 2026. A renglón seguido, ha reiterado su voluntad de volver a licitarlo este año para "seguir avanzando" en busca del "mejor servicio".

De esta forma, Rozas considera "insuficiente" la nueva aportación que la Xunta ha formalizado este jueves con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que consiste en un aumento progresivo de la cuantía autonómica hasta 18 euros por hora en 2028.

El 2025 también se saldó con 109 personas beneficiarias de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria --frente a los 60 de 2024--; y con 92 personas usuarias en el primer año del programa Xantar na Casa, al que la Xunta concedió 60 plazas tras la firma de un convenio.

COLECTIVO DE LA INFANCIA

Al igual que el de las personas mayores, el colectivo de la infancia recibe la atención prioritaria de este departamento. En este caso, una de las principales líneas de actuación es la convocatoria de becas de comedor escolar, de la que 793 menores fueron beneficiarios en la modalidad de escasez de recursos y 272, en la modalidad de conciliación.

Al mismo tiempo, 601 niños y niñas recibieron la ayuda para actividades extraescolares y 272 obtuvieron apoyo económico para la adquisición de material escolar.

Como novedad, en 2025 se convocaron por primera vez las ayudas para financiar los gastos en servicios terapéuticos y la compra de alimentos sin gluten, con un presupuesto total de 70.000 euros y con 59 menores beneficiarios.