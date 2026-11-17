Las rectoras de las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo, Rosa Crujeiras y Carmen García, respectivamente; el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, y el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, firmaron este martes un convenio de colaboración para reforzar el apoyo psicológico al alumnado que las instituciones de enseñanza superior gallegas llevan años ofreciendo. Este convenio, dotado con 60.000 euros, da continuidad al firmado en 2025, año en el que los servicios de apoyo psicológico de las universidades públicas gallegas prestaron asistencia a 370 estudiantes.

Mediante esta colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y las tres universidades públicas, Galicia avanza en la implementación de los mecanismos de atención psicológica exigidos por el nuevo Estatuto del Estudiante Universitario. Esta normativa reconoce expresamente el derecho de los estudiantes a una atención psicológica gratuita y accesible, así como a la coordinación con los servicios de salud pública, y les impone la obligación de contar con un protocolo de estas características.

El primer paso en la colaboración en este ámbito permitió el desarrollo, el año pasado, de un protocolo común de apoyo psicológico, cuya implementación y evaluación se prevé para este año 2026. Para el rector Crujeiras, el protocolo en el que trabajaron conjuntamente permitirá que tanto el sistema de salud como la universidad avancen en la misma línea de atención psicológica para los jóvenes. El objetivo es que los estudiantes puedan acceder a atención psicológica cercana y que exista una coordinación efectiva con los recursos sanitarios cuando necesiten atención especializada.

“Para la USC, el bienestar psicológico de nuestros estudiantes es fundamental”, explicó el rector de Santiago. “Que puedan desarrollar su actividad académica en las mejores condiciones y, además, facilitar su integración sociolaboral”. Desde su creación en 2021, el Servicio de Atención Psicológica de la USC ha atendido a más de 600 personas y realizado más de 4600 intervenciones en estos más de cuatro años, con una lista de espera actual de 85 estudiantes. “Esto demuestra la necesidad de contar con un servicio como este y, sobre todo, de darle continuidad”, aclaró Crujeiras.

Por su parte, el ministro subrayó la importancia de este protocolo común que cuenta con mecanismos de prevención, seguimiento y detección precoz. De acuerdo con los requisitos de la nueva normativa estatal, el Servicio Gallego de Salud y las tres universidades continuarán trabajando para equiparse con un procedimiento específico para la prevención e intervención de conductas suicidas