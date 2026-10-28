La rehabilitación del Palacete do Espiño contempla espacios interiores abiertos, versátiles y adaptables a usos polivalentes

Xesús Domínguez explicó que el objetivo principal de este proyecto de rehabilitación es que Santiago obtenga un espacio polivalente, que se añadirá a otros equipos similares, como la Casa de las Máquinas. Así, el Palacete do Espiño tendrá un uso público, para el cual se planifica una inversión de unos 1.200.000 euros.

El proyecto de rehabilitación, elaborado por José Ignacio López de Rego Uriarte, nieto del arquitecto que diseñó el edificio, contempla la consolidación de la estructura exterior, manteniendo el volumen original, pero diferenciando los materiales existentes de los añadidos. Incluye la recuperación del tejado de dos aguas en la capilla y en la nave principal, así como las terrazas planas de los tejados. También se planea un reconocimiento exhaustivo de todos los elementos patrimoniales del palacio y sus patologías, como gárgolas y esgraffiti.

En el interior, se diseñan espacios abiertos y flexibles, articulados alrededor de un núcleo central que contiene las instalaciones necesarias para el uso público (aseos, almacenes y el núcleo de comunicaciones, incluyendo escaleras para acceder a las terrazas de los tejados), dejando tres espacios diferenciados y flexibles para uso público. El espacio de la nave principal tendrá doble altura, para que pueda funcionar como escenario, mientras que la capilla se recupera como espacio independiente.

Xesús Domínguez aseguró que este proyecto de rehabilitación "es realista y preservará el valor histórico y ambiental" del edificio y del lugar donde se encuentra. En este sentido, se centró en el medio ambiente, junto al parque Galeras, en un espacio que forma parte del anillo verde exterior que rodea Compostela y está conectado con el sistema fluvial de los ríos Sar y Sarela, de modo que se sitúa en una zona de importantes valores ambientales.

El concejal de Vías y Obras también recordó que el Ayuntamiento ha promovido la modificación de la planificación para preservar el espacio en su conjunto "como una pieza muy importante del sistema de espacios libres y zonas verdes de Compostela vinculadas al río Sarela", y que gracias a esa modificación, aprobada en 2025, se ha suprimido el lucrativo uso de O Espiño. eliminando el volumen construyible y los usos privados previstos en la ordenanza anterior. "Garantizamos así que será un espacio verde y libre para todas las personas, un espacio que forma el paisaje de la Ciudad Histórica y, al mismo tiempo, ofrece vistas privilegiadas de la Catedral de Santiago", dijo Xesús Domínguez.