Raxoi licita por 70.000 euros el servicio de roza, limpieza y mantenimiento de caminos y parcelas municipales

Se aprobaron los plazos y el procedimiento para la renovación, admisión y matrícula en las Escuelas Infantiles Municipales de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños de cara al curso 2026-2027.

Ramón Castro

Santiago de Compostela

Raxoi licita por 70.000 euros el servicio de roza, limpieza y mantenimiento de caminos y parcelas municipales
Raxoi licita por 70.000 euros el servicio de roza, limpieza y mantenimiento de caminos y parcelas municipales | Onda Cero Radio

El gobierno municipal de Santiago ha dado luz verde al expediente para sacar a licitación el servicio de desbroce, limpieza y conservación de márgenes, drenajes viarios, caminos y parcelas de titularidad municipal, con un presupuesto de 70.000 euros.

Según explicó la portavoz del Ejecutivo local, Míriam Louzao, durante una comparecencia ante los medios, este contrato estará reservado a centros especiales de empleo y a empresas dedicadas a la inserción laboral.

En la misma sesión también se aprobaron los plazos y el procedimiento para la renovación, admisión y matrícula en las Escuelas Infantiles Municipales de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños de cara al curso 2026-2027.

El periodo para solicitar la renovación de plaza o el traslado del alumnado actual se extenderá del 2 al 9 de marzo. Posteriormente, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se abrirá el plazo para nuevas solicitudes de ingreso.

La lista provisional de personas admitidas se publicará en la web municipal y en los tablones de las escuelas infantiles entre el 28 y el 30 de abril, mientras que la relación definitiva se dará a conocer entre el 18 y el 22 de mayo.

