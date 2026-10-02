La Policía Nacional refuerza su presencia en Santiago y consolida a Galicia como una de las comunidades más seguras de España

La Policía Nacional en Santiago de Compostela celebró este viernes el Día de la Policía Nacional con un acto en el que se puso en valor el trabajo de los agentes destinados en Galicia y su contribución a la seguridad de la comunidad.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reivindicó la aportación de la Policía Nacional para que Galicia se consolide como la segunda comunidad más segura de España y felicitó a los hombres y mujeres que desarrollan su labor en las comisarías gallegas.

Durante su intervención, Blanco destacó que los niveles de seguridad alcanzados contribuyen a hacer de Galicia «una comunidad mejor para vivir, trabajar, estudiar y disfrutar de su tierra con mayor tranquilidad».

Más efectivos y mejores resultados

Galicia cuenta este año con la cifra más alta de efectivos de la Policía Nacional, cerca de 3.600 agentes, dedicados a la seguridad de las ciudades y principales villas gallegas. Esta cifra supone un incremento superior al 10 % respecto a hace una década.

El delegado del Gobierno señaló que este refuerzo responde a un doble esfuerzo «presupuestario y de formación», destinado a garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de los recursos humanos necesarios.

El incremento de efectivos también se refleja, según los datos trasladados durante el acto, en los resultados policiales. Las infracciones penales esclarecidas alcanzaron el 46 % durante el primer semestre de 2026, frente al 44 % registrado en el mismo periodo de 2025.

Ciberdelincuencia, discursos de odio y violencia machista

Pedro Blanco situó entre las prioridades de trabajo de la Policía Nacional para los próximos meses el refuerzo de la prevención frente a la ciberdelincuencia, especialmente ante el aumento de las ciberestafas. En este ámbito, destacó la importancia de fomentar la autoprotección y la prevención entre la ciudadanía.

También señaló como una línea prioritaria la lucha contra los discursos de odio, especialmente aquellos dirigidos contra colectivos como las personas migrantes o las mujeres.

La tercera prioridad está relacionada con la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, con el objetivo de proporcionar espacios seguros tanto para ellas como para sus familias y eliminar de su entorno cualquier amenaza para su integridad. «Estamos del lado correcto, el de las víctimas», afirmó el delegado.

Homenaje a los agentes de Santiago

El acto celebrado en Santiago de Compostela incluyó un reconocimiento a los agentes que han prestado servicio en Galicia y, de manera especial, a los policías que alcanzan la edad de jubilación.

En total, se entregaron medallas a 11 funcionarios de la Policía Nacional de Santiago, a cuatro agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma de Galicia y a Luis Miguel Rodríguez Marzabal, funcionario de Cuerpos Generales de la Comisaría de Santiago de Compostela.

Blanco también reconoció la trayectoria de los policías jubilados, destacando que su compromiso con el servicio público permanece en las instituciones, en los compañeros a los que formaron y en las generaciones posteriores.

Reconocimiento a la colaboración con la Comisaría de Santiago

Durante la ceremonia se entregaron asimismo metopas policiales a responsables de los servicios de Bomberos, SERVEO, Mestrelab Research, URBASER y Multianau, en reconocimiento a su colaboración con la Comisaría de Santiago de Compostela.

El delegado del Gobierno entregó además otra metopa a Sonia Fernández Comendeiro, por su aportación decisiva en la localización y detención de una ciudadana estadounidense acusada de un delito de homicidio en Philadelphia (Estados Unidos).

El acto concluyó con una ofrenda floral y una corona de laurel en recuerdo de los policías fallecidos en acto de servicio.