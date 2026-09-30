Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar de Santiago señalan que "nosotras también somos Mari Carmen, muchas temen a quedar sin piso y muchas no saben si van a poder dar de comer a sus hijos"

Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar han sido informadas de que no cobrarán la nómina del mes de septiembre porque según les informó la empresa "o Concello non lle quixo pagar a factura". Esther Goris cree que las 200 trabajadoras del SAF en Santiago son las damnificadas de un conflicto entre la empresa y el concello de Santiago y señala que "eu descoñezo ata que punto é responsable o Concello, eu quero creer o que dí, que o Concello de Santiago ten todo ó día". Goris señala que "estamos cansadas, nadie nos fai caso e estamos abandonadas"

Esther Goris lamenta la situación de las trabajadoras del SAF porque "non sabemos como imos saír, non sabemos que van facer as traballadoras" y añade "eu pediría ós cidadáns de Santiago que saian a manifestarse como o fixeron con Mari Carmen porque moitas traballadoras do SAF van quedar sen piso e non van ter que dar de comer ós fillos