Xan Duro: "La nueva red de transporte mejorará la conectividad con el Hospital Clínico"

El concejal de Movilidad, Xan Duro, asistió a una rueda de prensa para explicar las modificaciones en la red de transporte urbano en relación con la conectividad del Hospital Clínico y la ubicación de Os Tilos, en el municipio vecino de Teo. El concejal reiteró que el nuevo contrato "mejorará significativamente las frecuencias y el servicio para todo el barrio de Santiago, y también para los residentes de Os Tilos".

Xan Duro afirmó que la configuración de la nueva red de transporte pretende "simplificar la red, optimizar el servicio y ofrecer una mayor cobertura territorial y más frecuencias, y esto es aplicable a todas las nuevas líneas". En el caso concreto de la línea 12, que está suprimida en el nuevo diseño, el concejal de Movilidad explicó que esta ruta "fue concebida en 2003 como un refuerzo de la línea 6, con las mismas paradas en Os Tilos, y como tal solo funciona por la mañana, de 7:15 a 15:00 horas, con seis viajes de ida y vuelta de seis de ida". El año pasado, señaló, esta línea añadió 76.500 viajes, frente a los 1.992.800 de la línea 6. Por este motivo, explicó el Consejero de Movilidad, "nuestro objetivo era fortalecer la línea 6, que es la más utilizada en la red de transporte y de la que se benefician no solo los residentes de Os Tilos sino también los de otros barrios de Santiago, aumentando su frecuencia a 15 minutos". Para ello, señaló: "lo que haremos es asignar más autobuses para cubrir este servicio, de los 5 actuales iremos a 8".

Conectividad hospitalaria

El concejal de Movilidad explicó que el barrio de Os Tilos podrá seguir llegando al Hospital Clínico "realizando un único traslado gratuito, como podrán hacer todos los residentes de Santiago". Xan Duro defendió que el nuevo contrato "refuerza el servicio con la CHUS", con tres líneas que tienen este destino. Así, la línea 1 reduce las frecuencias de corriente de 20 minutos a 15; y las líneas C2 y C4 tendrán una frecuencia de 20 minutos en comparación con los 40 minutos de la circular que actualmente llega al hospital." Además, las líneas 4 y 10 llegarán a A Choupana, a 300 metros de la puerta de entrada del Hospital Clínico; La Línea 5 se extenderá hasta el Hospital Provincial.

En el caso específico de Os Tilos, explicó Xan Duro, los usuarios podrán tomar un autobús cada 15 minutos de 6:30 a.m. a 11 p.m.; y realizar la correspondencia con las líneas C2 o C4, por ejemplo, en la estación intermodal o con la línea 1. Estas combinaciones suman 88 o 126 servicios diarios al hospital, respectivamente, frente a los 12 servicios diarios de la actual línea 12.

El concejal de Movilidad insistió en que explicaría todas las mejoras en la comisión de seguimiento del acuerdo entre la Xunta y los municipios de Santiago y Teo para la cobertura del lugar de Os Tilos con el transporte urbano de Santiago.

El portavoz municipal del PP Borja Verea señala que en Santiago, como en otras ciudades "hai un problema coa vivenda " y "hai que poñer solucións" y lamenta "mensaxes que preocupan". Verea propone "deixar de fgacer medidas demagóxicas e mensaaxes que asustan ós propietarios" al tiempo que señala " medidas eficaces como a construcción de máis vivenda" para lo que "o concello de Santiago pode facer moito máis" apuntando a una modificación del Plan Xeral "para construir de xeito ordenado e facelo ben". Ademáas, propone medidas "para que o propietario esté tranquilo" y para ello establecería" un estatuto do propietario e un un fondo público de vivenda"

Por otra parte, Borja Verea lamentó la preocupación de vecinos como en Os Tilos o en O Romaño con la modificación de líneas y frecuencias en el nuevo contrato de transporte público de Santiago señalando que "tardaron 12 anos e facer un mapa novo de liñas e non se lles ocorre máis que modificar a liña de Os Tilos O Castiñeiriño e iso vai popor máis tráfico no CHUS, e máis colapso". Verea cree que "o gran problema do Hospital se soluciona con boas liñas de transporte público"