Antiguos alumnos del Colegio Mayor San Clemente de Santiago exigen la rehabilitación y reapertura del edificio

Antiguos alumnos del Colegio Mayor San Clemente han hecho público el manifiesto ‘Salvar San Clemente’, en el que reclaman «soluciones inmediatas» y la financiación pública necesaria para recuperar y reabrir esta infraestructura universitaria de Santiago de Compostela, después del reciente derrumbe de parte de su fachada y de uno de sus balcones.

El manifiesto fue leído este viernes ante el propio Colegio Mayor, en un acto en el que sus promotores calificaron la recuperación del centro como una «emergencia social de primer orden», especialmente ante la «grave crisis de vivienda» que atraviesa la ciudad y el incremento de los precios del alquiler, cada vez más difíciles de asumir para estudiantes y familias.

Los firmantes consideran que mantener cerradas decenas de plazas públicas de alojamiento universitario constituye una «contradicción inaceptable» y supone un obstáculo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

El Colegio Mayor permanece cerrado desde hace más de cinco años debido a «deficiencias estructurales e instalaciones obsoletas». Según los promotores del manifiesto, durante este tiempo no se han podido acometer las obras necesarias por falta de financiación.

Asimismo, advierten de que la humedad y la vegetación continúan agravando el deterioro del inmueble y acelerando su «ruina silenciosa». En este sentido, señalan que el reciente desprendimiento de un balcón evidencia el «abandono prolongado» que sufre el edificio.

Ante esta situación, el colectivo reclama la implicación conjunta de las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales para garantizar las partidas presupuestarias necesarias que permitan reanudar el plan de rehabilitación integral y recuperar el uso universitario del Colegio Mayor.

Durante la concentración, el profesor Julio González Díaz fue el encargado de leer el manifiesto, en un acto que contó con el respaldo de la rectora, Rosa Crujeiras, y del vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Planificación Económica e Infraestructuras, Roberto Bande.