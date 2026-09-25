Santiago prepara un plan para ordenar los accesos a la Catedral

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que el Ayuntamiento presentará al Arzobispado, en las próximas semanas, un plan para gestionar y ordenar los flujos de acceso a la Catedral.

La regidora compostelana realizó este anuncio este viernes, al ser preguntada por las medidas previstas para regular las entradas al templo, después de que el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, reiterase este jueves la necesidad de actuar para reducir las colas que se forman en el entorno de la basílica.

Lorenzo defendió que existen distintas opciones para mejorar la situación y destacó que hay «diálogo, conversaciones y buena disposición» entre las partes, aunque reclamó pasar «del análisis a la realidad». «Si no lo hacemos entre todos, es imposible avanzar», señaló.

En este contexto, Sanmartín ha explicado que la concejala de Turismo, Míriam Louzao, mantendrá una reunión con el Arzobispado en las próximas semanas para abordar esta cuestión.

«La propia edila de Turismo lleva trabajando desde hace tiempo» en esta cuestión y «existe un plan que en la próxima reunión con el Arzobispado se va a tratar para poder desarrollarlo», ha señalado la alcaldesa. Sanmartín ha indicado que será Louzao quien dé a conocer los detalles de la propuesta.

La regidora ha asegurado que el avance será «claro y evidente» y permitirá ordenar los flujos de visitantes, teniendo en cuenta las limitaciones de la Catedral, entre ellas su aforo y la imposibilidad de habilitar otra puerta de acceso.

«Hay muchas cosas que tener en cuenta y, sabiendo todo eso, ya digo, existe un plan que la concejala dará cuenta», ha afirmado Sanmartín, que ha añadido que «no pasarán muchas semanas» antes de que se produzca la reunión con el Arzobispado.