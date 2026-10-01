Decenas de personas acampan en la Praza do Obradoiro para reclamar "una vivienda digna"

Decenas de personas han iniciado esta noche una acampada “indefinida” en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para reclamar el acceso a una “vivienda digna”. La protesta, convocada por el Sindicato Vivenda de Compostela, sigue el ejemplo de las movilizaciones desarrolladas en otras ciudades como Madrid y Barcelona.

Los participantes denuncian su “hartazgo” ante la situación del mercado de la vivienda y cargan contra la “especulación” y el “rentismo”. También critican la actuación de las distintas administraciones, a las que acusan de “no hacer nada” ante las dificultades para acceder a una vivienda.

Según han explicado los organizadores, la decisión de iniciar la acampada se tomó alrededor de las 00.00 horas de este jueves, cuando los primeros jóvenes instalaron sus tiendas en la céntrica plaza compostelana. Los convocantes esperan que durante la noche se incorporen más personas y vinculan la movilización con el reciente desahucio de Maricarmen, que, según señalan, ha servido para reforzar la protesta por el derecho a la vivienda.

El Sindicato considera “insuficiente” el decreto de vivienda que se debate este viernes en el Congreso de los Diputados y ha decidido mantener la acampada con carácter “indefinido”.

Pancartas contra la turistificación

Los manifestantes han colocado varias pancartas en la plaza con mensajes como ‘Turist go home’ o ‘Tu Airbnb era mi casa’. Las tiendas de campaña han quedado instaladas junto a los soportales del Pazo de Raxoi y frente a la Catedral, coincidiendo con la llegada de numerosos peregrinos y turistas al principal espacio monumental de Santiago.

La protesta ha despertado la curiosidad de muchos de los visitantes que se encontraban en la Praza do Obradoiro, donde la presencia de las tiendas de campaña contrasta con la habitual afluencia turística.

El portavoz del Sindicato Vivenda de Compostela, Daniel, ha asegurado ante los medios que agentes de la Policía Nacional “identificaron a varias personas”, una por tienda, como responsables ante lo que “pueda suceder”.

“Estamos aquí en apoyo a Maricarmen, a todas las personas desahuciadas, en repulsa de especuladores, fondos buitre y de inversión que convierten a nuestras ciudades en meros parques de atracción y en material para especular”, ha señalado.

Reclaman medidas a todas las administraciones

Los organizadores también han puesto el foco en la dimensión racial de la problemática de la vivienda. Según han defendido, se trata de una cuestión “muy transversal” y las personas racializadas sufren las dificultades relacionadas con el acceso a una vivienda “de forma más pronunciada”.

El objetivo de la acampada es “hacer presión” para que los dos decretos presentados por el Gobierno central sean aprobados este viernes y supongan, según el Sindicato, un “primerísimo paso” para abordar la crisis de acceso a la vivienda.

“Sabemos que hay que seguir adelante y vamos a reclamar más a todas las instituciones, al Ayuntamiento, la Xunta, el Estado, la Unión Europea. En definitiva, a quien haga falta”, ha afirmado el portavoz.

Los organizadores aseguran además que están realizando tareas de limpieza y que su intención es no causar “la más mínima perturbación al espacio”, sino utilizar la acampada como herramienta de visibilización de sus reivindicaciones.

El PP de Santiago pide el desalojo

La protesta también ha generado reacciones políticas. El concejal del PP de Santiago Adrián Villa ha reclamado el desalojo de los jóvenes acampados en la Praza do Obradoiro a través de un mensaje publicado en la red social X.

“¿Cuánto va a tardar el gobierno del BNG en enviar a la Policía Local a desalojar a los manifestantes de la praza do Obradoiro? ¿O la prohibición de acampar en un lugar protegido por Patrimonio es selectiva?”, ha escrito.

La acampada continúa, por el momento, con carácter “indefinido” y sus organizadores confían en que se incorporen nuevos participantes durante los próximos días.