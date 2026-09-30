La Xunta entrega en Santiago 24 viviendas públicas en Lamas de Abade y avanza que el alquiler social no empezará a pagarse hasta diciembre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la apuesta real y palpable del Gobierno gallego por aumentar la oferta de vivienda y paliar los problemas de acceso a la misma. En este sentido, hizo hincapié en que se está cumpliendo el compromiso de duplicar el parque público, llegando a 8.000 hogares antes de que termine 2028, con 4.000 ya en marcha, de los que más de 430 están en Santiago de Compostela.

Así lo señaló esta tarde en el acto de entrega de llaves a los 24 beneficiarios de los pisos construidos en Lamas de Abade, en la capital gallega. En el acto estuvo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Estos hogares forman parte del compromiso del Gobierno gallego de duplicar el parque público hasta 2028 y suponen la segunda entrega de llaves, tras las 74 viviendas que se entregaron en verano en Pontevedra. En los próximos meses se seguirán poniendo nuevos pisos a disposición de sus beneficiarios.

Rueda puso en valor que la hoja de ruta del Gobierno gallego en materia de vivienda es real y palpable, y que el Ejecutivo autonómico trabaja desde hace años con planificación e intensidad. En este sentido, rechazó improvisaciones para afrontar el que se ha convertido en uno de los principales problemas para la población.

En su intervención, hizo un repaso también por otras medidas que está impulsando el Gobierno gallego, como el desarrollo de suelo para 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas; la apuesta por la rehabilitación para destinarla a alquiler accesible; u otras iniciativas como la calificación indefinida de las viviendas públicas y protegidas en suelo público, o la conversión de locales comerciales en hogares.

24 viviendas en Lamas de Abade

Las 24 viviendas que se entregaron hoy en Lamas de Abade —de 1, 2 y 3 dormitorios— son de alquiler accesible. La renta mensual, con los descuentos aplicados, oscilará entre 117,72 y 224 euros mensuales.

Del total de los pisos entregados hoy, 9 fueron adjudicados a menores de 36 años, en cumplimiento de la reserva del 40% de las nuevas viviendas públicas en alquiler para esa franja de edad.

En total, en el edificio —que incorpora aerotermia y paneles fotovoltaicos en la cubierta— se invirtieron 4,8 millones de euros, de los que 1,1 provienen de fondos europeos.