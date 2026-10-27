Policía Local de Santiago

La Policía Local de Santiago incorpora a 15 nuevos miembros

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, dieron hoy la bienvenida a los 15 oficiales que se incorporaron a la Policía Local de Santiago. Con estas incorporaciones, la fuerza cuenta ahora con 137 oficiales.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La Policía Local de Santiago incorpora a 15 nuevos miembros
La Policía Local de Santiago incorpora a 15 nuevos miembros | Concello de Santiago

Los 15 agentes de policía, entre ellos tres mujeres, asumieron sus cargos tras completar su periodo de prácticas en la Policía Local. Los nuevos agentes se incorporarán a la unidad operativa, por lo que realizarán labores de patrullaje en las calles.

El alcalde y el concejal de Movilidad y Convivencia dieron la bienvenida esta mañana a los nuevos agentes de policía, agradeciéndoles su disposición a servir al público y por haber elegido Santiago como destino, "una ciudad con características muy especiales, con una importante carga de trabajo para las fuerzas de seguridad, y más aún a las puertas del Año Santo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid