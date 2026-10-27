La Policía Local de Santiago incorpora a 15 nuevos miembros

Los 15 agentes de policía, entre ellos tres mujeres, asumieron sus cargos tras completar su periodo de prácticas en la Policía Local. Los nuevos agentes se incorporarán a la unidad operativa, por lo que realizarán labores de patrullaje en las calles.

El alcalde y el concejal de Movilidad y Convivencia dieron la bienvenida esta mañana a los nuevos agentes de policía, agradeciéndoles su disposición a servir al público y por haber elegido Santiago como destino, "una ciudad con características muy especiales, con una importante carga de trabajo para las fuerzas de seguridad, y más aún a las puertas del Año Santo".