Las obras de Bach para órgano sonarán en la Catedral de Santiago de la mano del organista de la Sagrada Familia Juan de la Rubia en un proyecto bianual

La Catedral de Santiago pondrá en marcha el próximo otoño Bach Compostela, un ambicioso proyecto impulsado por el prestigioso organista Juan de la Rubia que permitirá escuchar, a lo largo de más de dos años, la integral de la obra para órgano de Johann Sebastian Bach. El ciclo constará de 21 conciertos que se celebrarán en la basílica compostelana entre octubre de 2026 y diciembre de 2028.

Según destacó el director musical de la Catedral, Óscar Valado, se tratará de “la integral más completa” de la música para órgano de Bach, ya que incorporará las dos últimas obras atribuidas al compositor, localizadas el pasado año. La iniciativa coincidirá además con dos importantes efemérides: el Año Santo Compostelano de 2027 y el 50 aniversario del órgano Mascioni de la Catedral, que también se conmemorará el próximo año.

Valado definió el proyecto como una auténtica “aventura vital” para Juan de la Rubia, considerado uno de los organistas más destacados y solicitados del panorama internacional. “Tendremos la oportunidad de disfrutar de su talento en, al menos, 21 ocasiones”, subrayó.

El ciclo se desarrollará de forma paralela y en colaboración con el Palau de la Música de Barcelona. Durante esos más de dos años, la programación solo se interrumpirá en los meses de verano, permitiendo recorrer de manera sistemática todo el legado bachiano para órgano.

Los conciertos serán gratuitos, aunque será necesario reservar entrada a través de la plataforma de la Catedral. Además, se pondrán a disposición del público distintos abonos que incluirán ventajas exclusivas, como acceso preferente a los recitales, visitas a la Catedral o encuentros con el propio Juan de la Rubia.

Más de 300 obras

A lo largo de los 21 conciertos, el organista interpretará las más de 300 composiciones que se conservan de Bach para este instrumento, piezas de muy diversa duración que van desde apenas unos segundos hasta más de veinte minutos.

“Para un organista, Bach representa probablemente la expresión más cercana a la perfección musical para este instrumento”, afirmó De la Rubia durante la presentación del proyecto. El músico describió la obra del compositor alemán como una creación que “trasciende las notas” y alcanza “una dimensión espiritual, arquitectónica y profundamente humana”.

“Soy organista, en gran medida, gracias a la música de Bach que escuché cuando era niño y que me cautivó”, recordó.

Al abordar la organización del repertorio, De la Rubia explicó que la principal dificultad no ha sido la selección de las obras, ya que el objetivo es interpretarlas todas, sino su distribución entre los distintos conciertos. Una tarea que ha afrontado desde una perspectiva muy personal, agrupando las composiciones en torno a temáticas litúrgicas.

El organista también destacó el significado especial de desarrollar este proyecto en la Catedral de Santiago. Recordó que no todos los órganos reúnen las condiciones idóneas para interpretar la música de Bach y confesó sentirse especialmente vinculado al instrumento compostelano.

“Aunque no puedo venir a Santiago con la frecuencia que me gustaría, siempre he mantenido una relación muy especial con el órgano de la Catedral”, señaló. “Poder regresar con un proyecto tan importante, tan personal y de tan largo recorrido es algo por lo que me siento profundamente agradecido”.