Mondrá actuará el jueves 14 de mayo en la Praza da Quintana como parte de las 'Festas da Ascensión'

Mondra actuará el próximo 14 de mayo en la Praza da Quintana como parte de las 'Festas da Ascensión'. El artista, natural de Teo y afincado en Santiago, es el primer confirmado para las fiestas compostelanas y su concierto ha sido el elegido para el jueves de la Ascensión

"Qué ilusión traer nuestra 'ronda' a la Praza da Quintana. Vamos a trabajar mucho y la de ese día va a ser muy especial", ha celebrado el cantante en un vídeo publicado por el Ayuntamiento en 'Instagram', en el que aparece junto a la concejala de Fiestas compostelana, Pilar Lueiro.

Pronto cumplirá un año el lanzamiento de 'De Ronda', el segundo álbum del artista, que presentó el pasado mayo en Santiago con dos conciertos agotados.

El anuncio ha coincidido en el día del lanzamiento de su nuevo 'single', 'Mazarocas', un tema en colaboración con Baiuca. Su videoclip fue rodado en Cidade da Cultura junto a un amplio elenco de bailadoras y bailarinas.