El Ministerio de Transportes licita por más de 600.000 euros la mejora de la intersección entre la SC-20 y la N-550 en Santiago

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe superior a 600.000 euros el contrato de obras para mejorar la intersección entre las carreteras SC-20 y N-550, situada en el término municipal de Santiago de Compostela.

El anuncio de licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado el propio Ministerio. La actuación se desarrollará en el kilómetro 10,35 de la SC-20 y tiene como principal objetivo mejorar la seguridad vial de este tramo, facilitando los movimientos y garantizando un nivel de servicio adecuado.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la construcción de un carril segregado en la SC-20, en su margen derecha, en dirección a la carretera local que da acceso a Porto, Ventín y al Polígono de Novo Milladoiro.

El proyecto contempla además la ejecución de una senda ciclable que permitirá dar continuidad al tramo puesto en servicio en diciembre de 2025 con motivo de las obras de humanización de la N-550 entre los kilómetros 67,075 y 68,600, correspondientes a la travesía de Milladoiro.

Los trabajos incluirán también el saneo del firme y la extensión de una nueva capa de rodadura. Asimismo, se repondrán los elementos de señalización, balizamiento y defensas que resulten afectados por las obras, además de ejecutarse actuaciones de drenaje y la reposición de luminarias.

La intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que el Ministerio busca mejorar las condiciones de seguridad y circulación en las principales vías de titularidad estatal.