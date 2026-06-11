Más de 700 escolares visitarán entre hoy y mañana las actividades de la Semana de la Prevención de Incendios en la Alameda de Santiago

El concejal de Movilidad, Convivencia y Centros Sociales, Xan Duro, visitó las actividades de la III Semana de la Prevención de Incendios, acompañado por el jefe del Servicio Municipal de Extinción, Manuel Sanmartín; Alejandro García, de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos; y Carmelo Lorenzo, de la Fundación Mapfre. Yan Duro explicó que el objetivo de estas jornadas es "sensibilizar a la ciudadanía, sobre todo a los niños y niñas, ayudar a identificar riesgos y a saber cómo actuar delante de una situación de emergencia. El concejal recordó que la mayoría de las víctimas mortales por incendios y explosiones se producen por incidentes registrados en viviendas "y por ello es fundamental la prevención en las actividades cotidianas".

Por su parte, Alejandro García, de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, APTB, explicó que de las 249 personas fallecidas en incendios el año pasado en España, 173 fóronos de inhalación de humo. En Galicia, se contabilizaron 12 víctimas mortales en incendios y explosiones, 10 de ellas también la consecuencia del humo. Por ello, ha insistido, "estas actividades quieren concienciar a la población para evitar estas muertes, promoviendo la instalación de detectores de humo en las viviendas". La misma recomendación trasladó a Carmelo Lorenzo en nombre de la Fundación Mapfre, que este año volvió a instalar en la Alameda su Casiña del Humo para mostrar a los escolares como actuar en caso de incendio en sus viviendas.

Actividades para escolares y para público en general

La III Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en la Alameda los días 11 y 12 de junio, con actividades abiertas al público en general, si bien las mañanas estarán más dedicadas a las visitas de escolares, con diferentes talleres pensados específicamente para los niños y las niñas. Como en años anteriores, una de las propuestas más llamativas será la Casiña del Humo, una instalación que permite enseñarles sobre todo a los niños como deben actuar en el caso de un incendio en sus hogares, como pueden orientarse cuando todo está lleno de humo, y como deben actuar en una emergencia de ese tipo. Además, habrá talleres de manejo de extintores o de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios y colaboración con el 061; exposición de trajes de intervención y de vehículos, y también diferentes demostraciones a cargo de los bomberos.

Además de los Bomberos, en la III Semana de Prevención participarán Protección Civil, la Policía Local, el 061 y la Policía Nacional.