Prisión provisional y sin fianza para el acusado del atropello mortal en Bertamiráns

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela Plaza nº 2 ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado del atropello mortal registrado este miércoles en Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el investigado está siendo procesado inicialmente por un delito de homicidio, una calificación que podría modificarse a medida que avance la instrucción.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Guardia Civil, el acusado y la víctima protagonizaron un altercado físico en la intersección de la avenida da Mahía con la avenida da Peregrina. Tras la discusión, la víctima abandonó el lugar a pie en dirección a su domicilio, ubicado a escasa distancia.

Fue entonces cuando el presunto agresor subió a su vehículo, realizó un cambio de sentido de forma brusca y aceleró de manera considerable hacia el lugar por el que caminaba la víctima. Cuando esta se disponía a cruzar la calzada, el turismo la embistió frontalmente a gran velocidad, provocando que saliese despedida y sufriera traumatismos de extrema gravedad al impactar contra el asfalto.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar de inmediato ante la llegada de personas del entorno de la víctima. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones del término municipal, inspeccionaron el vehículo implicado y procedieron a su detención como presunto autor del homicidio que se investiga.

Las pesquisas de la Guardia Civil también han permitido determinar que el detenido y la víctima se conocían desde hacía aproximadamente un año por motivos relacionados con el sector de la automoción.