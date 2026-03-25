La Guardia Civil detiene a dos personas en Ames por varios delitos de robo con fuerza

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela, en colaboración con el Puesto Principal de Milladoiro-Ames, ha detenido a dos individuos como presuntos responsables de varios delitos de robo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación, dirigida por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción nº 2 de Santiago de Compostela, se inició tras registrarse diversos robos con fuerza en viviendas durante el pasado mes de diciembre.

A lo largo de las pesquisas, los agentes determinaron que los hechos eran cometidos por integrantes de un grupo criminal asentado en Cataluña, cuyos miembros se desplazaban a distintos puntos del territorio nacional, donde permanecían durante varias semanas para llevar a cabo su actividad delictiva.

El modus operandi del grupo consistía en desplazarse durante el día a zonas residenciales cercanas a núcleos urbanos con el fin de identificar posibles objetivos. Una vez seleccionados, analizaban los accesos a las viviendas y las posibles vías de escape.

Posteriormente, ya al anochecer, se trasladaban en vehículo a las inmediaciones del lugar. Mientras el conductor permanecía en el interior realizando labores de vigilancia, el resto del grupo accedía a la vivienda tras comprobar la ausencia de moradores, registrando las estancias principales en busca, principalmente, de joyas y dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, regresaban al vehículo y se dirigían a otro domicilio, en ocasiones próximo al anterior, llegando a perpetrar dos o tres asaltos en pocas horas.

Además de la identificación y detención de dos de los integrantes del grupo, la Guardia Civil logró recuperar una cantidad significativa de joyas sustraídas. A los detenidos se les atribuyen delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados, junto con las diligencias practicadas, fueron puestos a disposición judicial, decretando la autoridad competente su ingreso en prisión. Parte de las joyas recuperadas ya ha sido devuelta a sus legítimos propietarios, si bien aún quedan numerosas piezas pendientes de entrega. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.