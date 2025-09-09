El gobierno local asegura que sigue trabajando para mejorar el transporte público e insta a la "responsabilidad" de PP y no adscritos para que el concello pague los servicios a empresas pendientes de cobro

Tertulia compostelana en Onda Cero

Ramón Castro

Santiago de Compostela

El concejal de Transportes Xan Duro señala en ONDA CERO que se está trabajando por parte del gobierno local en dotar a la ciudad de nuevos autocares ya que "temos unha flota envellecida que se atopa en estado límite" y pregunta al PP "qué farían vostedes?... ¿eliminar os autobuses ou buscar unha alternativa?" en relación al alquiler de buses. Duro insiste en que "nós apostamos por dar servizo á cidadanía". Con respecto a imagenes publicadas en redes sociales de una mujer en silla de ruedas que se quedó en la parada de la rúa del Hórreo al no poder subir al autobús en rampa, Duro cree que "a seóra ten toda a razón e pedimos un informe a Trasula e veremos que medidas se poden adoptar"

El concejal del PP Adrián Villa lamenta que "unha muller en cadeira de rodas quedara na parada" y envia "unha mensaxe de solidaridade tamén para os conductores de buses porque teñen que soportar situacións insostibles" como es el caso de la "rampa que non funciona no bus" y añade que "son continuas as queixas dos usuarios". Villa señala que "me da vergoña cómo seguimos agardando 9 anos polo contrato dos autobuses"

La concejala de Medio Rural y deportes compostelana Pilar Lueiro pedía "ó PP e ós concelleiros non adscritos responsabilidade" para que permitan con su apoyo en el pleno el pago a empresas que están pendientes de cobro por parte del Concello como es el caso de autocares Rias Baixas porque "canto máis tardemos, máis xuros de demora"

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte señala que "estamos ante a obroga de pagar por un servizo xa prestado" en relación a las facturas pendientes de cobro por parte de empresas de transporte porque pueden suponer "atrancos de viabilidade" para las empresas la demora a la hora de cobrar sus servicios

